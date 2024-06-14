Робертсон перед Германией: «Мне нравится быть капитаном Шотландии. Надеюсь, приведу команду к положительному результату» 

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон высказался в преддверии игры Шотландия – Германия.

Матч открытия Евро-2024 пройдет сегодня в Мюнхене.

«Мы в курсе, что в Мюнхене собрались наши семьи и Тартановая (шотландские фанаты – прим. Sports). Они готовы нас поддержать. Знаем, что нас поддерживают и дома. Чувствуем сильное возбуждение. Быстрее бы наступил завтрашний вечер».

О 50-м матче в качестве капитана сборной Шотландии

«Мне нравится быть капитаном у этих парней. Это настоящая честь, и я надеюсь, что завтра приведу команду к положительному результату», – сказал Робертсон.

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