Робертсон перед Германией: «Мне нравится быть капитаном Шотландии. Надеюсь, приведу команду к положительному результату»
Эндрю Робертсон высказался в преддверии игры Шотландия – Германия.
Матч открытия Евро-2024 пройдет сегодня в Мюнхене.
«Мы в курсе, что в Мюнхене собрались наши семьи и Тартановая (шотландские фанаты – прим. Sports). Они готовы нас поддержать. Знаем, что нас поддерживают и дома. Чувствуем сильное возбуждение. Быстрее бы наступил завтрашний вечер».
О 50-м матче в качестве капитана сборной Шотландии
«Мне нравится быть капитаном у этих парней. Это настоящая честь, и я надеюсь, что завтра приведу команду к положительному результату», – сказал Робертсон.