Карадениз о решении возглавить «Рубин-2»: «В России чувствую себя в безопасности. Всегда знал, что тут все нормально. Не смотрел на уехавших легионеров»

Гекдениз Карадениз чувствует себя в безопасности в России.

— Почему вам так нравится в Казани, в России? Сейчас многие иностранцы, в том числе футболисты-легионеры, стараются не приезжать в нашу страну из-за геополитической обстановки, а вы вернулись. Когда соглашались возглавить « », не было опасений из-за безопасности?

— Никаких опасений за безопасность. Я не смотрел на легионеров, которые уезжали из России. У меня всегда здесь были контакты, и я всегда знал, что тут все нормально.

Когда поступило предложение от руководства «Рубина», я сразу согласился, потому что знал, что мне тут помогут и поддержат. Тем более Турция недалеко, самолеты постоянно летают. я чувствую себя в безопасности, – сказал главный тренер « -2».