Карадениз о решении возглавить «Рубин-2»: «В России чувствую себя в безопасности. Всегда знал, что тут все нормально. Не смотрел на уехавших легионеров»
Гекдениз Карадениз чувствует себя в безопасности в России.
— Почему вам так нравится в Казани, в России? Сейчас многие иностранцы, в том числе футболисты-легионеры, стараются не приезжать в нашу страну из-за геополитической обстановки, а вы вернулись. Когда соглашались возглавить «Рубин-2», не было опасений из-за безопасности?
— Никаких опасений за безопасность. Я не смотрел на легионеров, которые уезжали из России. У меня всегда здесь были контакты, и я всегда знал, что тут все нормально.
Когда поступило предложение от руководства «Рубина», я сразу согласился, потому что знал, что мне тут помогут и поддержат. Тем более Турция недалеко, самолеты постоянно летают. В России я чувствую себя в безопасности, – сказал главный тренер «Рубина-2».