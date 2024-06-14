Карадениз о решении возглавить «Рубин-2»: «В России чувствую себя в безопасности. Всегда знал, что тут все нормально. Не смотрел на уехавших легионеров»

Теги Рубин премьер-лига Россия Вторая лига Б Рубин-2 Гекдениз Карадениз Р-Спорт Футбол

Гекдениз Карадениз чувствует себя в безопасности в России.

— Почему вам так нравится в Казани, в России? Сейчас многие иностранцы, в том числе футболисты-легионеры, стараются не приезжать в нашу страну из-за геополитической обстановки, а вы вернулись. Когда соглашались возглавить «Рубин-2», не было опасений из-за безопасности?

— Никаких опасений за безопасность. Я не смотрел на легионеров, которые уезжали из России. У меня всегда здесь были контакты, и я всегда знал, что тут все нормально. 

Когда поступило предложение от руководства «Рубина», я сразу согласился, потому что знал, что мне тут помогут и поддержат. Тем более Турция недалеко, самолеты постоянно летают. В России я чувствую себя в безопасности, – сказал главный тренер «Рубина-2».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Просто скажи, что у тебя там бизнес и все
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий