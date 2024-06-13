Карадениз о футболе в России: «Упал в уровне из-за отстранения от международных турниров. Ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на академиях, выстроить систему»

Гекдениз Карадениз считает, что уровень футбола в России упал из-за санкций.

– Видите ли вы тенденцию к улучшению в российском футболе?

– Есть некоторые причины, почему российский футбол так упал в своем уровне. Основная причина – это то, что Россию отстранили от международных турниров. Я думаю, это сильно влияет на развитие, есть тренд на ухудшение.

Но тут может быть и хороший момент. Этой ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на воспитание своих футболистов. Можно сейчас делать акцент на академиях, выстроить систему, пока существуют санкции, это точно пойдет на пользу в будущем, – заявил главный тренер «Рубина-2».