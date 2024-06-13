Карадениз о футболе в России: «Упал в уровне из-за отстранения от международных турниров. Ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на академиях, выстроить систему»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вторая лига Б Рубин-2 Гекдениз Карадениз Р-Спорт Футбол

Гекдениз Карадениз считает, что уровень футбола в России упал из-за санкций.

– Видите ли вы тенденцию к улучшению в российском футболе?

– Есть некоторые причины, почему российский футбол так упал в своем уровне. Основная причина – это то, что Россию отстранили от международных турниров. Я думаю, это сильно влияет на развитие, есть тренд на ухудшение.

Но тут может быть и хороший момент. Этой ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на воспитание своих футболистов. Можно сейчас делать акцент на академиях, выстроить систему, пока существуют санкции, это точно пойдет на пользу в будущем, – заявил главный тренер «Рубина-2».

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6 комментариев
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Раньше еврокубки мешали академии развивать и систему подготовки выстраивать?
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А до этого не надо было выстраивать ?
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Недавно повторяли матч Рубина с Барселоной, победный гол Карадениза на Камп Ноу был эпичным...
Да было время, когда наши клубы периодически блестали в Европе....
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Особенно здорово это понимают Миллер с Медведевым, покупая очередных легов в Турции.
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скажем так. Ничто так не повлияло на уровень английского футбола и чемпионата в частности, как пятилетнее отстранение после Эйзеля.

Воспользуются ли наши "функционеры" этим шансом, когда можно развиваться без оглядки на результат "здесь и сейчас" - покажет время.

Молодняк в России растёт приличный, для Восточной Европы, как минимум.
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Этой ситуацией можно воспользоваться и снизить зарплаты - на международной арене все равно нечего ловить, а внутри можно всем так раз в 10 одновременно платежку сократить
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