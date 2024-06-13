Карадениз о футболе в России: «Упал в уровне из-за отстранения от международных турниров. Ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на академиях, выстроить систему»
Гекдениз Карадениз считает, что уровень футбола в России упал из-за санкций.
– Видите ли вы тенденцию к улучшению в российском футболе?
– Есть некоторые причины, почему российский футбол так упал в своем уровне. Основная причина – это то, что Россию отстранили от международных турниров. Я думаю, это сильно влияет на развитие, есть тренд на ухудшение.
Но тут может быть и хороший момент. Этой ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на воспитание своих футболистов. Можно сейчас делать акцент на академиях, выстроить систему, пока существуют санкции, это точно пойдет на пользу в будущем, – заявил главный тренер «Рубина-2».
Да было время, когда наши клубы периодически блестали в Европе....
Воспользуются ли наши "функционеры" этим шансом, когда можно развиваться без оглядки на результат "здесь и сейчас" - покажет время.
Молодняк в России растёт приличный, для Восточной Европы, как минимум.