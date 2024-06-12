Карадениз хочет, чтобы Эрдоган открыл построенную им мечеть в Казани: «Она уже работает круглосуточно, но мы хотели, чтобы президент Турции посетил и официально открыл ее»

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Гекдениз Карадениз хочет, чтобы президент Турции открыл его мечеть в Казани.

Бывший турецкий футболист выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год, в составе казанского клуба он стал двукратным чемпионом России,  выиграл Кубок и дважды – Суперкубок России. Он построил мечеть в Казани, которая открыта и работает с 2020 года.

«До мечети я очень долго играл в футбол в Казани и жил тут. С «Рубином» я завоевал трофеи и достиг большого успеха, это меня больше всего связало с городом и республикой.

Конечно, после строительства мечети я еще больше сблизился с Казанью. Мы, конечно, хотели, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл мечеть, поэтому официального открытия еще не было, но она уже работает круглосуточно.

Если Эрдоган будет в России, мы хотим – и ведем для этого переговоры, – чтобы он посетил нашу мечеть и официально открыл ее», – заявил экс-игрок «Рубина» и главный тренер «Рубина-2».

4 комментария
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https://lenta.ru/news/2021/11/17/turk/
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