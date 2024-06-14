Далич перед Испанией: «Хорватия знает, что надо делать. Постараемся победить, хотим хорошо начать Евро» 

Златко Далич высказался в преддверии матча Хорватии с Испанией.

Игра 1-го тура пройдет в субботу.

«Мы играем в самой сильной группе Евро, с нами действующий чемпион Италия и победитель Лиги наций .

Испанцы обыграли нас по пенальти в финале Лиги наций и в овертайме в 1/8 финала последнего Евро. У нас есть опыт встреч с этой командой, и мы знаем, что надо делать.

Постараемся одержать победу, потому что хотим хорошо начать чемпионат», – сказал главный тренер сборной .