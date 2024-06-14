Далич перед Испанией: «Хорватия знает, что надо делать. Постараемся победить, хотим хорошо начать Евро» 

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Златко Далич высказался в преддверии матча Хорватии с Испанией.

Игра 1-го тура Евро-2024 пройдет в субботу.

«Мы играем в самой сильной группе Евро, с нами действующий чемпион Италия и победитель Лиги наций Испания

Испанцы обыграли нас по пенальти в финале Лиги наций и в овертайме в 1/8 финала последнего Евро. У нас есть опыт встреч с этой командой, и мы знаем, что надо делать. 

Постараемся одержать победу, потому что хотим хорошо начать чемпионат», – сказал главный тренер сборной Хорватии.

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