Британец Оливер будет судить матч Испания – Хорватия на Евро, немец Цвайер назначен на игру Италии и Албании

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УЕФА назначил арбитров на матчи Евро-2024 15 июня.

ВенгрияШвейцария: главный арбитр – Славко Винчич; ассистенты – Томаж Кланчник, Андраж Ковачич; резервный арбитр – Раде Обренович; ВАР – Нейц Кайтазович (все – Словения).

ИспанияХорватия: главный арбитр – Майкл Оливер; ассистенты – Стюарт Берт, Дэн Кук; резервный арбитр – Энтони Тэйлор; ВАР – Стюарт Эттуэлл (все – Англия).

Италия – Албания: главный арбитр – Феликс Цвайер; ассистенты – Штефан Лупп, Марко Ахмюллер; резервный арбитр – Даниэль Зиберт; ВАР – Бастиан Данкерт (все – Германия).

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6 комментариев
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Оливер+Тэйлор = убойное комбо 👍🏻 Жаль лысый резервный, а не на вар, веселье не увидим)
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Оливер «убьёт» все матчи
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где карась?
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В матче испания хорватия победит риал
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Вот это неправильно: Цвайер с такой фамилией должен судить во втором туре, а в первом - ни в коем случае.
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Ответ Vatikan
где карась?
В сметане
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