Британец Оливер будет судить матч Испания – Хорватия на Евро, немец Цвайер назначен на игру Италии и Албании
УЕФА назначил арбитров на матчи Евро-2024 15 июня.
Венгрия – Швейцария: главный арбитр – Славко Винчич; ассистенты – Томаж Кланчник, Андраж Ковачич; резервный арбитр – Раде Обренович; ВАР – Нейц Кайтазович (все – Словения).
Испания – Хорватия: главный арбитр – Майкл Оливер; ассистенты – Стюарт Берт, Дэн Кук; резервный арбитр – Энтони Тэйлор; ВАР – Стюарт Эттуэлл (все – Англия).
Италия – Албания: главный арбитр – Феликс Цвайер; ассистенты – Штефан Лупп, Марко Ахмюллер; резервный арбитр – Даниэль Зиберт; ВАР – Бастиан Данкерт (все – Германия).
Француз Тюрпен обслужит матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией