Де ла Фуэнте о Евро: «Испания сможет побороться за титул. Мы готовы, но еще есть время для роста» 

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Луис де ла Фуэнте считает, что сборная Испании способна выиграть Евро-2024.

Испанцы сыграют в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией.

«Мы уже встречались с Италией и Хорватией в Лиге наций. Это очень сильные сборные. Достаточно просто взглянуть на их достижения, историю или игроков, чтобы понять это. 

Но нельзя забывать про Албанию. У Албании очень хорошие игроки, эта команда заметно прибавила в последнее время. Я знаю албанцев по юношам до 19 лет и молодежке. У нас всегда были тяжелые матчи с ними. Тренер [Силвиньо] у них тоже хороший. Я высоко оцениваю его профессиональные качества, это очень смелый и решительный специалист с четкими идеями. Он внес большой вклад в албанский футбол.

Главная цель всегда одна – сражаться и постараться победить. Я убежден, что мы сможем побороться за титул. Однако победитель может быть только один, а хороших сборных, способных завоевать этот трофей, немало. Я думаю, что мы готовы, но у нас все еще есть время для роста и совершенствования, чтобы получить команду, которая поборется за титул», – сказал главный тренер сборной Испании.

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