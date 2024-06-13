Зиркзее отдыхал в Disney World во Флориде, когда ему сообщили о вызове в сборную Нидерландов на Евро

Джошуа Зиркзее узнал о вызове в сборную, находясь в Disney World.

Нападающий «Болоньи» был дозаявлен в сборную Нидерландов на Евро-2024 из-за повреждения у .

23-летний футболист рассказал в соцсетях, что узнал о вызове в национальную команду, когда отдыхал в центре развлечений Walt Disney World во Флориде.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. сыграет в группе с Польшей, Францией и Австрией.