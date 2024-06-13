Зиркзее отдыхал в Disney World во Флориде, когда ему сообщили о вызове в сборную Нидерландов на Евро

Теги Сборная Нидерландов по футболу серия А Италия Болонья Брайан Бробби Джошуа Зиркзее Футбол

Джошуа Зиркзее узнал о вызове в сборную, находясь в Disney World.

Нападающий «Болоньи» был дозаявлен в сборную Нидерландов на Евро-2024 из-за повреждения у Брайана Бробби.

23-летний футболист рассказал в соцсетях, что узнал о вызове в национальную команду, когда отдыхал в центре развлечений Walt Disney World во Флориде.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе с Польшей, Францией и Австрией.

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13 комментариев
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Ответ Семён Жуйло
Ну, не знаю... 23 года. Дисней Ворлд. Не поздновато ли?
Никогда не поздно)
Там взрослые больше кайфуют, чем дети 😄
+10
-1
+9
Застали врасплох парня. Теперь про него будут думать, что детство в попе играет) Знал бы - отправился бы стриптиз смотреть)
+7
-3
+4
Зиркзее: я попал в сказку?!
+4
-2
+2
Ответ Семён Жуйло
Ну, не знаю... 23 года. Дисней Ворлд. Не поздновато ли?
И в 90 лет не поздно
+2
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На хоккей ходил?
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Новость дня
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Изначально должен был попасть, а не Вегорст
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Крутой игрок, разносторонний , умный. Зажгет на Евро
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Ответ Peter Parker
Зиркзее: я попал в сказку?!
дважды за день!)
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Ответ Den-is
Застали врасплох парня. Теперь про него будут думать, что детство в попе играет) Знал бы - отправился бы стриптиз смотреть)
Он сам рассказал.
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