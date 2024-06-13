Зиркзее отдыхал в Disney World во Флориде, когда ему сообщили о вызове в сборную Нидерландов на Евро
Джошуа Зиркзее узнал о вызове в сборную, находясь в Disney World.
Нападающий «Болоньи» был дозаявлен в сборную Нидерландов на Евро-2024 из-за повреждения у Брайана Бробби.
23-летний футболист рассказал в соцсетях, что узнал о вызове в национальную команду, когда отдыхал в центре развлечений Walt Disney World во Флориде.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе с Польшей, Францией и Австрией.
Там взрослые больше кайфуют, чем дети 😄