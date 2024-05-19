«Аталанта» хочет выкупить де Кетеларе у «Милана». Это можно сделать за 23+4 млн евро

Теги Милан Аталанта серия А Италия возможные трансферы Шарль де Кетеларе Футбол

Шарль де Кетеларе может остаться в «Аталанте».

Клуб из Бергамо хочет выкупить 23-летнего полузащитника, арендованного у «Милана», сообщает Фабрицио Романо.

В соглашении указаны условия полноценного трансфера: «Аталанта» должна будет заплатить 23 миллиона евро, еще 4 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Кроме того, «Милан» может получить 10% от суммы следующего трансфера игрока. 

В текущем сезоне Серии А де Кетеларе провел 33 матча, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Подробную статистику бельгийца можно найти здесь

12 комментариев
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идеально вписался в схему Гасперини, конечно надо оставлять за такие вменяемые деньги.
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Ответ Игорь Новиков
Жаль, что в Милане Пиоли не сумел его раскрыть. Талантливый парень
В Милане конкуренция просто была высокой, хотя и в Аталанте она вроде тоже приличная, на его позиции щас и Лёша Миранчук может выйти, и Биляль Туре, видать стилистически футбол Пиоли ему не подошёл.
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Ответ Игорь Новиков
Да не было особой конкуренции в Милане в том сезоне.
Как не было?На его позиции Браим мог играть
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Жаль, что в Милане Пиоли не сумел его раскрыть. Талантливый парень
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Гасперини гений, такой брилиант создал почти с нуля
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Ну прям колокол о том, что Миранчуку нужно уходить. Ему бы к тренеру что будет играть с фантазистой. Жаль к Сарри не попал в свое время.
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Скамейчук теперь точно лишний.
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Ответ Roy Keane
идеально вписался в схему Гасперини, конечно надо оставлять за такие вменяемые деньги.
Ну не знаю !
Даже заголовок некорректный !
Правильно было бы :
«Аталанта» Миранчука хочет выкупить де Кетеларе .
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Ответ Инсаф Галиуллинн
В Милане конкуренция просто была высокой, хотя и в Аталанте она вроде тоже приличная, на его позиции щас и Лёша Миранчук может выйти, и Биляль Туре, видать стилистически футбол Пиоли ему не подошёл.
в Милане не было его позиции на поле. По роли на поле он больше всего похож на второго нападающего, но никак не 10 номера или центрфорвард
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Ответ <Inter>
в Милане не было его позиции на поле. По роли на поле он больше всего похож на второго нападающего, но никак не 10 номера или центрфорвард
Спасибо за аналитику, а то я за Миланом то особо не слежу
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