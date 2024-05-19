«Аталанта» хочет выкупить де Кетеларе у «Милана». Это можно сделать за 23+4 млн евро

Шарль де Кетеларе может остаться в «Аталанте».

Клуб из Бергамо хочет выкупить 23-летнего полузащитника, арендованного у « », сообщает Фабрицио Романо.

В соглашении указаны условия полноценного трансфера: « » должна будет заплатить 23 миллиона евро, еще 4 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Кроме того, «Милан» может получить 10% от суммы следующего трансфера игрока.

В текущем сезоне Серии А де провел 33 матча, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Подробную статистику бельгийца можно найти здесь.