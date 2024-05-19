«Аталанта» хочет выкупить де Кетеларе у «Милана». Это можно сделать за 23+4 млн евро
Шарль де Кетеларе может остаться в «Аталанте».
Клуб из Бергамо хочет выкупить 23-летнего полузащитника, арендованного у «Милана», сообщает Фабрицио Романо.
В соглашении указаны условия полноценного трансфера: «Аталанта» должна будет заплатить 23 миллиона евро, еще 4 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Кроме того, «Милан» может получить 10% от суммы следующего трансфера игрока.
В текущем сезоне Серии А де Кетеларе провел 33 матча, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Подробную статистику бельгийца можно найти здесь.
Даже заголовок некорректный !
Правильно было бы :
«Аталанта» Миранчука хочет выкупить де Кетеларе .