Филимонов о Сафонове в «ПСЖ»: «Надо уезжать, в Европе уровень выше, чем у нас. Нашим футболистам нужно пробовать себя там»
Александр Филимонов высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Важно понять, что в приоритете для Сафонова – сидеть в «ПСЖ» или играть в «Краснодаре». Не знаю, как будет складываться судьба Матвея во Франции. Может, его отдадут в аренду или еще что-то.
Нужно ли россиянам уезжать в Европу? Учитывая то, что уровень футбола в Европе выше, чем у нас в стране, надо уезжать. Нашим футболистам нужно пробовать себя на более высоком уровне», – сказал бывший вратарь сборной России.