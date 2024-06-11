Филимонов о Сафонове в «ПСЖ»: «Надо уезжать, в Европе уровень выше, чем у нас. Нашим футболистам нужно пробовать себя там»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Филимонов Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Александр Филимонов высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Важно понять, что в приоритете для Сафонова – сидеть в «ПСЖ» или играть в «Краснодаре». Не знаю, как будет складываться судьба Матвея во Франции. Может, его отдадут в аренду или еще что-то.

Нужно ли россиянам уезжать в Европу? Учитывая то, что уровень футбола в Европе выше, чем у нас в стране, надо уезжать. Нашим футболистам нужно пробовать себя на более высоком уровне», – сказал бывший вратарь сборной России.

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