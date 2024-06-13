Агент Холанда: «Доходы, которые Эрлинг принесет за карьеру, превысят 1 млрд евро. У него огромная ценность для спонсоров и клубов»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия агенты Эрлинг Холанд Рафаэла Пимента Футбол

Агент Холанда считает, что Эрлинг принесет 1 млрд евро.

– Вы говорили, что Холанд стоит 1 млрд евро.

– Когда я сказала это, имела в виду, что эта сумма соответствует его «стоимости». Я не имела в виду трансферную стоимость. Я имела в виду ценность лучшего игрока своего возраста, у которого есть огромные возможности для совершенствования. И когда я говорила это, он еще даже не сделал требл. Он игрок с большим потенциалом.

– Что вы учитываете, делая такую оценку?

– Я вижу все финансовое внимание вокруг него. Он серьезный игрок, который много работает, организован, сосредоточен. Он в «Манчестер Сити» уже два года, и о нем никогда не было никаких сплетен.

Он представляет собой огромную ценность в глазах спонсоров и клубов, а также с точки зрения продаж футболок и освещения в СМИ. Все вместе взятое – продажа билетов, телевизионные права, все доходы, что Холанд принесет за карьеру – превысит миллиард, я убеждена, – сказала Рафаэла Пимента.

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6 комментариев
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Ответ ApXuMaHqPuT
Одно бабло на уме😐
Так это же правоприемница Райолы
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Одно бабло на уме😐
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Ответ rusik krasav4ik
ну пусть 15 лет карьеры с з/п в 20 млн, принесут 300 млн, но вот что-то не верю в 700-миллионный потенциал его коммерческой привлекательности, чай не век назад образ истинного арийца продавать
те кто минусят, вы можете конструктивно ответить что не так я сказал?
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