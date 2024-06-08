У Холанда 31 гол в 33 матчах за Норвегию. До рекорда сборной – 2 мяча

Эрлинг Холанд близок к рекорду сборной Норвегии по голам.

Нападающий « » отличился в товарищеской игре с командой (1:3).

На счету Эрлинга 31 гол в 33 матчах за норвежскую сборную.

23-летний находится в 2 мячах от статуса лучшего бомбардира в истории национальной команды. На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.

Полная статистика Холанда доступна здесь.