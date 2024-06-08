У Холанда 31 гол в 33 матчах за Норвегию. До рекорда сборной – 2 мяча
Эрлинг Холанд близок к рекорду сборной Норвегии по голам.
Нападающий «Манчестер Сити» отличился в товарищеской игре с командой Дании (1:3).
На счету Эрлинга 31 гол в 33 матчах за норвежскую сборную.
23-летний Холанд находится в 2 мячах от статуса лучшего бомбардира в истории национальной команды. На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.
Полная статистика Холанда доступна здесь.
Это тоже говорит об уровне игроков АПЛ?
Если мыслить в таком ключе, то вспосните чей мировой рекорд по голам за сборную недавно перебил Роналду. По вашей версии получается, что такая корреляция голов за сборную, говорит что данный персонаж из арабского футбола, в разы выше по уровню того же Сульшера , потому что он забил голов намного больше, чем Оле Гунер?