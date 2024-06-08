У Холанда 31 гол в 33 матчах за Норвегию. До рекорда сборной – 2 мяча

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Сборная Дании по футболу рекорды товарищеские матчи (сборные) Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд близок к рекорду сборной Норвегии по голам.

Нападающий «Манчестер Сити» отличился в товарищеской игре с командой Дании (1:3).

На счету Эрлинга 31 гол в 33 матчах за норвежскую сборную.

23-летний Холанд находится в 2 мячах от статуса лучшего бомбардира в истории национальной команды. На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.

Полная статистика Холанда доступна здесь.

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12 комментариев
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Ответ korysh
прикольно что он в 23 года побьет рекорд, который у них держался почти 100 лет. Это конечно в первую очередь говорит об уровне игроков, выступавших все это время за Норвегию
Он в первом сезоне АПЛ побил рекорд по голам за сезон, который тоже держался очень долго.
Это тоже говорит об уровне игроков АПЛ?
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Гегемония Юве заканчивается.
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За Холанда!
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Жаль конечно, великий игрок, но без единого титула на уровне сборных так и закончит
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Там Лукака 85-й за Бельгию забил. В 31 год. Даже не знаю, кто в итоге к 2035 будет королём мусора - он, роналду или хохланд. А может даеи возобновит карьеру и положит еще сотку афганистанам?
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Ответ JuVero
Будет забавно, если по итогу карьеры не сыграет ни на Евро, ни на ЧМ))
Время ещё есть - разок-другой, наверное, сыграет.
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Ответ JuVero
Будет забавно, если по итогу карьеры не сыграет ни на Евро, ни на ЧМ))
Это как Гиггз топарь и его 10 бревен из Уэльса. Тоже вечные днари были.
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Ответ Roman
Он в первом сезоне АПЛ побил рекорд по голам за сезон, который тоже держался очень долго. Это тоже говорит об уровне игроков АПЛ?
блин, это вообще разные ситуации. Что ты все в одну кучу скидываешь, можно хоть немного интеллектом поработать, чтоб не писать такой бред для сравнения. 40 или сколько там голов за сезон в можно сказать самой сложной лиге мира это по сложности не одно и то же, что забить 30 голов за всю карьеру в сборной. И если 100 лет почти никто не мог это сделать, то это и говорит об уровне нападающих у них до Холланда.
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Ответ korysh
прикольно что он в 23 года побьет рекорд, который у них держался почти 100 лет. Это конечно в первую очередь говорит об уровне игроков, выступавших все это время за Норвегию
Это ничего не говорит об уровне игроков , выступавших за сборную Норвегии в разные времена. Например, тот же Сульшер был топовым игроком в масштабах европейского футбола, да и Т.А. Флу был довольно добротным форвардом, но в обоих случаях вмешались разные обстоятельства, не позволившие им забить больше.
Если мыслить в таком ключе, то вспосните чей мировой рекорд по голам за сборную недавно перебил Роналду. По вашей версии получается, что такая корреляция голов за сборную, говорит что данный персонаж из арабского футбола, в разы выше по уровню того же Сульшера , потому что он забил голов намного больше, чем Оле Гунер?
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