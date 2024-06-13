Эдгар Севикян: «Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш»
Эдгар Севикян рассказал, что его сравнивают с хавбеком «Ман Сити» Джеком Грилишем.
«Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда я даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш (смеется). И в команде это тоже подхватывают.
Все началось еще в «Пари НН», когда я начал носить резинку. Я на это не реагировал, думал, останется только в Нижнем. Но перехожу в Венгрию — то же самое.
Чемпионство в стиле Грилиша? Нет, это не по мне. Так не праздную. Хотя фотография у него получилась прикольная».
О том, как часто его узнают люди в Венгрии
«В Венгрии — часто. Там люди с ума сходят по футболу, а «Ференцварош» – самый большой клуб в стране. Не сказал бы, что каждый день, но нередко бывает. Однажды был случай: стоял на улице, ждал машину, мимо проезжает такси и вдруг резко тормозит. Человек выходит из машины, выстраивается пробка, а он подходит ко мне и говорит: «Грилиш! Грилиш!» Там люди больны футболом!» — сказал хавбек «Ференцвароша».