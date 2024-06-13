Эдгар Севикян: «Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш» 

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия высшая лига Венгрия Ференцварош Джек Грилиш Пари НН Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян рассказал, что его сравнивают с хавбеком «Ман Сити»  Джеком Грилишем.

«Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда я даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш (смеется). И в команде это тоже подхватывают. 

Все началось еще в «Пари НН», когда я начал носить резинку. Я на это не реагировал, думал, останется только в Нижнем. Но перехожу в Венгрию — то же самое. 

Чемпионство в стиле Грилиша? Нет, это не по мне. Так не праздную. Хотя фотография у него получилась прикольная».

О том, как часто его узнают люди в Венгрии

«В Венгрии — часто. Там люди с ума сходят по футболу, а «Ференцварош» – самый большой клуб в стране. Не сказал бы, что каждый день, но нередко бывает. Однажды был случай: стоял на улице, ждал машину, мимо проезжает такси и вдруг резко тормозит. Человек выходит из машины, выстраивается пробка, а он подходит ко мне и говорит: «Грилиш! Грилиш!» Там люди больны футболом!» — сказал хавбек «Ференцвароша».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий