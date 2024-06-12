Севикян о «Ференцвароше»: «Часть команды знает несколько русских слов. Говорят, это после Станислава Саламовича осталось» 

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян рассказал об общении с игроками «Ференцвароша».

— Как много игроков говорят на венгерском? Не думаешь выучить?

— Мне кажется, его невозможно выучить (Улыбается.). Есть в клубе люди, которые работают 20 лет, они говорят по-венгерски. Выучил два слова, пока достаточно — «спасибо» и «привет». Но надеюсь, что в будущем смогу понимать больше слов.

— А ты команду не учил русскому?

— Нет, но часть команды знает несколько русских слов. Говорят, это после Станислава Саламовича [Черчесова] осталось.

— С английским у тебя нет проблем?

— У меня все в порядке с испанским. Английский понимаю, но не говорю свободно, как на испанском. Есть же принцип — чем больше говоришь, тем лучше знаешь язык. Через несколько месяцев после перехода с языком стало лучше. Тем более что у нас раздевалка англоговорящая, где-то подхватываю, – сказал полузащитник «Ференцвароша».

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4 комментария
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Душ, контрольный матч и беременный футболист.
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Чет Севикян там совсем затух
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И все мы знаем, что это за слова.
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Слово бладд в топе наверняка
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