Ямаль не сравнивает себя с Роналду и Месси в 16 лет: «Тогда были другие времена. Стараюсь играть в свой футбол, чтобы меня ценили за то, что я Ламин»
Ламин Ямаль рассказал, как относится к сравнениям со звездными футболистами.
– Алькарас недавно сказал, что не сравнивает себя с Надалем, Федерером или Джоковичем в его возрасте. Знаете ли вы, что делали в ваши годы Месси, Криштиану или Мбаппе?
– Я не особо задумываюсь об этом, потому что тогда были другие времена. Прежде всего, я стараюсь сосредоточиться на настоящем моменте, на Евро, на матчах.
– Сравнения с легендами могут вскружить вам голову?
– Людям свойственно делать такие сравнения, но я стараюсь быть самим собой, играть в свой футбол, чтобы меня ценили за то, кто я есть, за то, что я Ламин, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.
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Но это клиника конечно. У них и статы несопоставимые(7+10 у Ямаля и 6 голов у Гюлера) и роли в командах, да и Ямаль младше на 3 года.
5 голов и 5 ассистов в ЛаЛиге, 2 ассиста в ЛЧ, по 1 голу в Суперкубке и Кубке - это то что точно.