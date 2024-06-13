Ямаль не сравнивает себя с Роналду и Месси в 16 лет: «Тогда были другие времена. Стараюсь играть в свой футбол, чтобы меня ценили за то, что я Ламин»

Ламин Ямаль рассказал, как относится к сравнениям со звездными футболистами.

– Алькарас недавно сказал, что не сравнивает себя с Надалем, Федерером или Джоковичем в его возрасте. Знаете ли вы, что делали в ваши годы Месси, Криштиану или Мбаппе?

– Я не особо задумываюсь об этом, потому что тогда были другие времена. Прежде всего, я стараюсь сосредоточиться на настоящем моменте, на Евро, на матчах.

– Сравнения с легендами могут вскружить вам голову?

– Людям свойственно делать такие сравнения, но я стараюсь быть самим собой, играть в свой футбол, чтобы меня ценили за то, кто я есть, за то, что я Ламин, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.