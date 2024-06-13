Ямаль не сравнивает себя с Роналду и Месси в 16 лет: «Тогда были другие времена. Стараюсь играть в свой футбол, чтобы меня ценили за то, что я Ламин»

Теги Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль рассказал, как относится к сравнениям со звездными футболистами.

– Алькарас недавно сказал, что не сравнивает себя с Надалем, Федерером или Джоковичем в его возрасте. Знаете ли вы, что делали в ваши годы Месси, Криштиану или Мбаппе?

– Я не особо задумываюсь об этом, потому что тогда были другие времена. Прежде всего, я стараюсь сосредоточиться на настоящем моменте, на Евро, на матчах.

– Сравнения с легендами могут вскружить вам голову?

– Людям свойственно делать такие сравнения, но я стараюсь быть самим собой, играть в свой футбол, чтобы меня ценили за то, кто я есть, за то, что я Ламин, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.

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13 комментариев
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Адекватно. Удачи парню!
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Чтобы не говорили мол пропиаренный там то сё, но для 16 лет парнишка тигр, тренер говорит что он на сборах сдаёт экзамены в школе, а в самой Барсе уже закрепил место в основе. Ну дай Бог чтобы Ламина добился уровня Роналдиньо
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Маргарины лают, что у Гюлера больше голов чем у Ямаля, если так, то Фермин лучше чем Камавинга, Вальверде, Модрич и Кроос. У Фермина 12 голов у них вместе взятых 10.
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Сливочная братия например сравнивает его с великим Гюлером, который по их мнению провел такой же сильный сезон как Ямаль))

Но это клиника конечно. У них и статы несопоставимые(7+10 у Ямаля и 6 голов у Гюлера) и роли в командах, да и Ямаль младше на 3 года.
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Ответ Fendiman
Чудик ты откуда взял 7+10? Если у него 5+5 🤦🏻
Трансфермаркту это скажи: https://www.transfermarkt.world/lamine-yamal/profil/spieler/937958

5 голов и 5 ассистов в ЛаЛиге, 2 ассиста в ЛЧ, по 1 голу в Суперкубке и Кубке - это то что точно.
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