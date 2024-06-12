Судья засчитал гол Катара Индии в отборе ЧМ-2026 после возможного выхода мяча за пределы поля. Индийцы хотят расследования и компенсации: «Просим ФИФА и АФК восстановить справедливость»

Теги ФИФА судьи Сборная Катара по футболу Сборная Индии по футболу Азиатская футбольная конфедерация квалификация ЧМ-2026 Азия Футбол

В Индии требуют расследования спорного гола сборной Катара в отборе на ЧМ.

Во вторник сборная Индии проиграла Катару в азиатской квалификации ЧМ-2026 со счетом 1:2. На 73-й минуте игрок катарцев Юсеф Аймен открыл счет, однако перед этим мяч, скорее всего, оказался за линией поля, в связи с чем игроки сборной Индии прекратили играть. Несмотря на это, южнокорейский арбитр Ким Ву Сан засчитал гол.

Как сообщает Times of India, Всеиндийская футбольная федерация потребовала расследования эпизода.

«Победы и поражения – часть игры, и мы умеем принимать их достойно, несмотря на то, что один из двух голов в ворота Индии вызвал некоторые вопросы. Мы обратились в ФИФА, написали главе судейского корпуса Азиатской конфедерации и делегату матча по факту серьезной ошибки, которая фактически стоила нам места в следующем раунде отбора на чемпионат мира.

Учитывая серьезность ситуации, мы обратились к заинтересованным чиновникам для тщательного расследования. Мы призвали изучить возможности спортивной компенсации, чтобы восстановить справедливость. Верим, что ФИФА и АФК примут необходимые меры», – сказал президент Всеиндийской футбольной федерации Калиян Чоби.

Изображение: кадры из трансляции

11 комментариев
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ЭСК РФС: нарушения правил нет, игрок имел умысел забить гол и забил его не теряя контроля мяча.
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Нормально 5 номер стоит фоткает. Как будто джойстик отключился
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+10
Ответ D-eisler@yandex.ru
Нормально 5 номер стоит фоткает. Как будто джойстик отключился
На втором фото вообще все втыкают 😂
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Это называется сами дураки, играть надо до свистка а потом пускай кино на вар смотрят.
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Вот Усан что наделал
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По фото видно, что 100% ушел. Даже ВАР не нужен
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Нормально 5 номер стоит фоткает. Как будто джойстик отключился
Да у всех там лица такие…нпс
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