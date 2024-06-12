Судья засчитал гол Катара Индии в отборе ЧМ-2026 после возможного выхода мяча за пределы поля. Индийцы хотят расследования и компенсации: «Просим ФИФА и АФК восстановить справедливость»

В Индии требуют расследования спорного гола сборной Катара в отборе на ЧМ.

Во вторник сборная Индии проиграла в азиатской квалификации ЧМ-2026 со счетом 1:2. На 73-й минуте игрок катарцев Юсеф Аймен открыл счет, однако перед этим мяч, скорее всего, оказался за линией поля, в связи с чем игроки сборной Индии прекратили играть. Несмотря на это, южнокорейский арбитр Ким Ву Сан засчитал гол.

Как сообщает Times of India, Всеиндийская футбольная федерация потребовала расследования эпизода.

«Победы и поражения – часть игры, и мы умеем принимать их достойно, несмотря на то, что один из двух голов в ворота Индии вызвал некоторые вопросы. Мы обратились в ФИФА, написали главе судейского корпуса конфедерации и делегату матча по факту серьезной ошибки, которая фактически стоила нам места в следующем раунде отбора на чемпионат мира.

Учитывая серьезность ситуации, мы обратились к заинтересованным чиновникам для тщательного расследования. Мы призвали изучить возможности спортивной компенсации, чтобы восстановить справедливость. Верим, что и АФК примут необходимые меры», – сказал президент Всеиндийской футбольной федерации Калиян Чоби.

Изображение: кадры из трансляции