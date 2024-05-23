Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт призвал Лапорту уйти в отставку. Он высказал критику из-за неопределенной ситуации с Хави, а также ряда финансовых и этических аспектов

Теги Барселона Деку Ла Лига бизнес Жоан Лапорта деньги Футбол

Виктор Фонт призвал президента «Барселоны» Жоана Лапорту уйти в отставку.

Бывший кандидат в президенты клуба направил Лапорте письмо, в котором критикует ряд явлений, происходящих в клубе с момента его переизбрания.

В частности, он говорит об «ужасном» управлении клубом, упоминая неопределенную ситуацию с главным тренером Хави Эрнандесом. Кроме того, упоминает о несоблюдении этического кодекса при вступлении в должность самим Лапортой, и возможном конфликте интересов спортивного директора Деку, который также является представителем некоторых игроков.

Он также сетует на убытки клуба и выражает обеспокоенность затянувшимся поиском инвестора для Barça Studios из-за неоправданно завышенной стоимости предполагаемой сделки.

Фонт призывает клуб обеспечивать прозрачность во всех вопросах, избегая проведение сделок, которые могут поставить под угрозу репутацию клуба и будущие доходы, в том числе продажу стратегически важных игроков и получение новых кредитов.

Подчеркивая критичность ситуации, он заявляет, что «есть новое поколение кулес, которое готово преобразовать клуб и вернуть его на то место, которого он заслуживает». Обращаясь к Лапорте от их лица, он предлагает всевозможную помощь, а также призывает президента уйти в отставку, если у него не хватает сил переломить ситуацию в «Барсе» и преобразить клуб.

«Барселона» получила 350 000 евро от партнеров на счет, заинтересовавший налоговую. Он использовался для гарантии при формировании совета директоров

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4 комментария
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Правильно всё сказал! Гнать нужно в шею и Лапорту, и Хави, и Деку и большую часть состава! Нужно начинать всё с полного нуля! Превратили клуб, в черт знает что! Когда Лапорту вышвырнут из клуба, те недалекие школьники, что сейчас защищают его - узнают много не очень приятной правды! Особенно про трансферы и дерибан денег! Тогда и всплывет информация, какую долю получили все причастные к трансферу Вити Бразильского! После этого история с Неймаром, покажется детским утренником...
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всё по факту, прозрачность делает дела лучше, секреты и секретные организации к добру не приводят
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