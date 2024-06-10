Талалаев о трансферах «Химок»: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды. Про Дзюбу отвечать не хотелось бы»

Андрей Талалаев высказался о потенциальных трансферах «Химок».

В прошедшем сезоне команда выиграла Мелбет Первую лигу и получила право выступать в Мир .

– Кто нужен «Химкам», чтобы не стать командой-лифтом?

– Нужны футболисты, уже адаптированные к РПЛ. В кардинальном изменении « » не нуждаются, уверен, что сможем приобрести в каждую линию по игроку, который прибавит команде класса.

Разрушать сложившийся в «Химках» баланс не станем, как и создавать большие разрывы в зарплатах. Убежден, что приглашать нужно футболистов, которые станут системообразующими, но они не должны быть моральными уродами.

– Соответствует ли этому описанию , которого сватают в «Химки»?

– На этот вопрос отвечать не хотелось бы. Хотя интерес к потенциальному трансферу понимаю, – заявил главный тренер подмосковного клуба.

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