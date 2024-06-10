Талалаев о трансферах «Химок»: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды. Про Дзюбу отвечать не хотелось бы»

Теги Химки Артем Дзюба Андрей Талалаев премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Р-Спорт Футбол

Андрей Талалаев высказался о потенциальных трансферах «Химок».

В прошедшем сезоне команда выиграла Мелбет Первую лигу и получила право выступать в Мир РПЛ.

– Кто нужен «Химкам», чтобы не стать командой-лифтом?

– Нужны футболисты, уже адаптированные к РПЛ. В кардинальном изменении «Химки» не нуждаются, уверен, что сможем приобрести в каждую линию по игроку, который прибавит команде класса.

Разрушать сложившийся в «Химках» баланс не станем, как и создавать большие разрывы в зарплатах. Убежден, что приглашать нужно футболистов, которые станут системообразующими, но они не должны быть моральными уродами.

– Соответствует ли этому описанию Артем Дзюба, которого сватают в «Химки»?

– На этот вопрос отвечать не хотелось бы. Хотя интерес к потенциальному трансферу понимаю, – заявил главный тренер подмосковного клуба.

Талалаев про Дзюбу в «Химках»: «Думаете, я за год должен сильно измениться? Если он изменился в лучшую сторону, мой телефон знает каждый»

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11 комментариев
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Интересно, кого имеет ввиду этот святой интелигентнейший человек) любого,кто не захочет играть в этой команде-лифте?) КДК после дела Безрукова норму выполнил, теперь ничего не заметит?)
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Ну всё дядь Андрей , держись , скоро ты о себе много нового узнаешь )
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Я только что прочитал очередной бред от Талалалалаева.
Разрушать команду не собираются, но нужны системообразующие игроки.

Это, блин, два взаимоисключающих утверждения!!!
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Ответ Sarumian
Дзюба прислал нарезку видео со "своей игрой"...
Руками
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Взрывоопасный вопрос журналиста, да и ответ Талалаева обстановку отнюдь не разрядил. Чревато продолжением дискуссии на повышенных тонах...
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Двойные стандарты на Спортсе правят бал. Кому-то можно в открытую писать грязные оскорбления, я в комменте вместо мата употребил *****.Это не противоречит правилам сайта.
Забанили.
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Дзюба прислал нарезку видео со "своей игрой"...
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Похоже Дзюбе дорога в Химки закрыта
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