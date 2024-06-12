Мбаппе о Франции на Евро: «Мы приехали, чтобы сотворить историю. Готовы, жаждем успеха и знаем, что нужно делать ради кубка»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил о желании сборной Франции выиграть Евро-2024.

«Мы приехали в Германию, чтобы сотворить историю. Это наша задача. Мы готовы, жаждем успеха и знаем, что нам нужно делать.

Мы можем сделать что-то хорошее для нашей страны, если вернем кубок домой.

Нам придется преодолевать этап за этапом. Сначала нам нужно хорошо пройти групповой этап, а затем посмотрим, что будет дальше», – сказал капитан сборной Франции.

6 комментариев
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Ну Франция однозначно главный фаворит, и лишь потом остальные, даже Германия с родными стенами после них по шансам. Но как получится на самом деле - фигзнает. ЕВРО умеет удивлять, не раз доказано на практике, тем и интереснее
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Кэп одобряет. Стандартые и очевидные слова - сначала нужно пройти групповой этап, а затем посмотрим. Но хоть не шапкозакидательство от капитана сильнейшей сборной, уже хорошо.
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С тобой в составе это бесполезно
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Пришло время больших игроков©️
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Удачи вам, ребята. Прежде всего удачи мадридистам-французам.
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