Мбаппе о Франции на Евро: «Мы приехали, чтобы сотворить историю. Готовы, жаждем успеха и знаем, что нужно делать ради кубка»

Килиан Мбаппе заявил о желании сборной Франции выиграть Евро-2024.

«Мы приехали в Германию, чтобы сотворить историю. Это наша задача. Мы готовы, жаждем успеха и знаем, что нам нужно делать.

Мы можем сделать что-то хорошее для нашей страны, если вернем кубок домой.

Нам придется преодолевать этап за этапом. Сначала нам нужно хорошо пройти групповой этап, а затем посмотрим, что будет дальше», – сказал капитан сборной Франции.