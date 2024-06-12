Глава РПЛ Алаев: «Ставим задачу объявить о календаре не позднее чем за месяц. В том году мы остановились на 66‑м варианте – надеюсь, сейчас получится быстрее»

Президент РПЛ рассказал, когда лига представит календарь на следующий сезон.

«Состоялась жеребьевка основного этапа пути РПЛ Кубка России, который мы ждали с коллегами из . Теперь совместно с РФС мы ведем работу по календарю.

Если помните, в том году мы остановились, кажется, на 66‑м варианте календаря. Надеюсь, что в этом году получится быстрее. Но лучше внимательнее подойти к составлению календаря и учесть все нюансы. А я напомню, что у нас есть команды, играющие на одном стадионе, что создает дополнительные ограничения, и остались команды со сложной логистикой.

Понятно, что болельщики и команды ждут. Мы ставим для себя задачу не позднее чем за месяц объявить о календаре. Получится раньше – отлично. Но здесь главное не спешка, а качественный подход. Не знаю, сколько будет вариантов, но уже все находится в работе», – сказал .