Глава РПЛ Алаев: «Ставим задачу объявить о календаре не позднее чем за месяц. В том году мы остановились на 66‑м варианте – надеюсь, сейчас получится быстрее»

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Александр Алаев календарь Матч ТВ Футбол

Президент РПЛ рассказал, когда лига представит календарь на следующий сезон.

«Состоялась жеребьевка основного этапа пути РПЛ Кубка России, который мы ждали с коллегами из РФС. Теперь совместно с РФС мы ведем работу по календарю.

Если помните, в том году мы остановились, кажется, на 66‑м варианте календаря. Надеюсь, что в этом году получится быстрее. Но лучше внимательнее подойти к составлению календаря и учесть все нюансы. А я напомню, что у нас есть команды, играющие на одном стадионе, что создает дополнительные ограничения, и остались команды со сложной логистикой.

Понятно, что болельщики и команды ждут. Мы ставим для себя задачу не позднее чем за месяц объявить о календаре. Получится раньше – отлично. Но здесь главное не спешка, а качественный подход. Не знаю, сколько будет вариантов, но уже все находится в работе», – сказал Александр Алаев

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17 комментариев
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Опять матчи летом на юге. а матчи осенью и зимой где холоднее.
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Ответ Иван Шумков
Если 66-й вариант предполагал зимние матчи на севере, что было в первом? Матчи два раза в неделю в 1 ноября по 31 марта исключительно на северных стадионах без закрывающихся крыш?
Первый вариант был, провести весь турнир на Новой Земле)
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Если 66-й вариант предполагал зимние матчи на севере, что было в первом? Матчи два раза в неделю в 1 ноября по 31 марта исключительно на северных стадионах без закрывающихся крыш?
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Давайте ребята
Отправим Краснодар, Зенит, Ахмат, Динамо Мах, Ростов в Москву на декабрьские матчи
Вы же так любите это
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В это время в офисе РФС:
Два школьника-троечника и 88летний старичок линейкой и карандашом в тетрадке в клетку рисуют схемы календарей.

Хотя нет, даже такая компания сделала бы быстрее и лучше, там кто-то по уровню развития чуть выше Роттенберга
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Нужно согласовать с шефом ☝️
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Как же жалко их,опять будут трудиться не покладая рук,и по ночам покоя им не будет. Даёшь 67 вариантов!!! У вас же сделка.
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Может быть проще довериться нейросети?
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Не забудьте матчи в декабре из Ростова перенести, пусть там в июле-августе играют лучше
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тт
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Деньги на ПО для жеребьевки попилили и сидят в ручную составляют? Иначе сложно понять, как такое вообще возможно.
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Ну почему в ненавистном западе с календарем нет никаких проблем уже много лет, а эти типы все байки про бурную работу рассказывают.
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Хорошо что не 666 вариант😁
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Ответ ne4sp
Какие же люди бывает тупоголовые, я не понимаю откуда вас берут. РФС составляет календарь не как хочет, он рассылает варианты клубам и отталкивается от их мнения, это во-первых. Во-вторых, в прошлом году старались перенести зимние матчи на юг, но Ростов попросил не ставить домашние матчи на конец ноября, и декабрь. Вся боль ситуации не календарь, а регламент отмены матча, судья принял решение играть, хотя делать этого было нельзя..
почему это делать было нельзя? Потому что ростовская болонка растяфкалась?
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