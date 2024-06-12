«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Шешко до 2029-го. Форвардом интересовались «Челси», «Арсенал» и «МЮ»
Беньямин Шешко продлил контракт с «Лейпцигом».
Немецкий клуб объявил о подписании соглашения до 2029 года со словенским форвардом.
Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Шешко забил 18 голов во всех соревнованиях за «Лейпциг». Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://rbleipzig.com/
«Арсенал» и «Челси» были готовы заплатить 65 млн евро за Шешко. Форвард продлил контракт с «Лейпцигом» до 2029 года
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