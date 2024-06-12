«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Шешко до 2029-го. Форвардом интересовались «Челси», «Арсенал» и «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал РБ Лейпциг Беньямин Шешко Футбол

Беньямин Шешко продлил контракт с «Лейпцигом».

Немецкий клуб объявил о подписании соглашения до 2029 года со словенским форвардом. 

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Шешко забил 18 голов во всех соревнованиях за «Лейпциг». Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://rbleipzig.com/

«Арсенал» и «Челси» были готовы заплатить 65 млн евро за Шешко. Форвард продлил контракт с «Лейпцигом» до 2029 года

3 комментария
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Деревянный .
Опенда и он, разница небо и земля
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Для меня он стал одним из открытий этого сезона
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Думаю, проявит себя на Евро. Отличный нападающий!
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