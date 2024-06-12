«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Шешко до 2029-го. Форвардом интересовались «Челси», «Арсенал» и «МЮ»

Беньямин Шешко продлил контракт с «Лейпцигом».

Немецкий клуб объявил о подписании соглашения до 2029 года со словенским форвардом.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют «Челси», «Арсенал» и « ».

В прошлом сезоне Шешко забил 18 голов во всех соревнованиях за «Лейпциг». Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://rbleipzig.com/

«Арсенал» и «Челси» были готовы заплатить 65 млн евро за Шешко. Форвард продлил контракт с «Лейпцигом» до 2029 года