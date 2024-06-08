Тарпищев о «Спартаке»: «Имя Станковича – не показатель в тренерском плане. Хотелось бы, чтобы психологически он совпал с игроками»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Георгий Джикия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Шамиль Тарпищев оценил назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«Имя Станковича – не показатель в тренерском плане. Не знаю его как тренера. В этом деле всегда большое значение имеет психология. Хотелось бы, чтобы психологически он совпал с игроками.

Считаю большой ошибкой, что при Абаскале Джикия, будучи лидером, сел на лавку. Это разложило коллектив психологически. Так что надо подождать», – сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака».

До «Спартака» Станкович тренировал «Црвену Звезду»,  «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош».

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3 комментария
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То есть тоже должен любить поспать и играть попроще?
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Разложило бы, если бы Джикия выходил и играл спустя рукава с нулевыми физическими и игровыми кондициями
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