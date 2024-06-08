Тарпищев о «Спартаке»: «Имя Станковича – не показатель в тренерском плане. Хотелось бы, чтобы психологически он совпал с игроками»

Шамиль Тарпищев оценил назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«Имя Станковича – не показатель в тренерском плане. Не знаю его как тренера. В этом деле всегда большое значение имеет психология. Хотелось бы, чтобы психологически он совпал с игроками.

Считаю большой ошибкой, что при Абаскале Джикия, будучи лидером, сел на лавку. Это разложило коллектив психологически. Так что надо подождать», – сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака».

До «Спартака» Станкович тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош».