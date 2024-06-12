Черников о «Краснодаре»: «Все еще впереди, большие трофеи придут. Нужно продолжать гнуть свою линию» 

Александр Черников считает, что «Краснодар» ждут большие трофеи.

В минувшем сезоне «быки» заняли в Мир 2-е место.

— Пару лет назад ты сказал: «Я ненавижу проигрывать нигде». Первые эмоции после матча с «Динамо»?

— Никаких. Просто увидел, что стадион, ребята и тренерский штаб не радовались после свистка, несмотря на победу. Понял, что «Зенит» — чемпион. На тот момент был опустошен и зол. Для меня вообще не существует второго или третьего места.

— Кстати, в Питере матч заканчивался чуть позже вашего.

— Не знал об этом. После финального свистка просто пошел в центральный круг, а потом к трибунам.

— Личка признался, что игроки «Динамо» плакали после матча. Что было в вашей раздевалке?

— У нас тоже были слезы, пустые взгляды и тишина. Понимали, что провели неплохой сезон, но в конце немного не хватило стабильности.

— Второй год подряд вы близки к трофею. Почему не везет?

— Без поражений не бывает побед. Наш клуб молодой. Думаю, у него все еще впереди. И к « » придут большие трофеи. Нужно продолжать гнуть свою линию, – сказал полузащитник «Краснодара».