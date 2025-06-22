«Таких, как Дзюба, в Португалии нет – он высокий, но техничный, хорошо владеет телом. Роналду тоже много забивает, но они разные стилистически». Защитник «Акрона» Эшковал о форвардах
– «Акрон» ассоциируется у многих с Дзюбой. Что скажете о нем?
– Он очень простой человек. Любит шутить. У нас с ним хорошие отношения. С его приходом «Акрон» преобразился. У команды и у него взаимовыгодные отношения.
В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ.
В чемпионате России все профессионально. Все, что я увидел в России в первый год, меня приятно удивило. Все грамотно организовано и построено, – сказал защитник «Акрона».
Что теперь будет с «Торпедо»?10916 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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