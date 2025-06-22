Каррерас «считает дни» до перехода в «Реал». Защитник был разочарован тем, что мадридцы и «Бенфика» не договорились до клубного ЧМ
Альваро Фернандес Каррерас хочет поскорее вернуться в «Реал».
Мадридцы еще не договорились с «Бенфикой», но, по данным A Bola, защитник все же перейдет в испанскую команду.
22-летний игрок давно договорился с клубом Ла Лиги и мечтает о возвращении.
Каррерас надеялся, что стороны заключат сделку еще до клубного чемпионата мира, и был разочарован тем, что этого не произошло. Футболист «считает дни» до перехода в «Реал».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
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