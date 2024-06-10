«Краснодар» и Черников продлили контракт до 2029 года

Теги премьер-лига Россия Краснодар Александр Черников Футбол

Александр Черников продлил контракт с «Краснодаром».

Полузащитник подписал контракт до июня 2029 года. Срок предыдущего соглашения истекал в 2026 году.

Черников – воспитанник академии «Краснодара». В составе основной команды он провел 86 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробная статистика 24-летнего полузащитника – здесь.

Фото: t.me/fckrasnodar

13 комментариев
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Карточек бы ему поменьше получать, выдержки явно не хватает. Собственно по игровым качествам претензий нет, футболист полезнейший. А по части самоотдачи на поле кому угодно фору даст, такая краснодарская версия Дженнаро Гаттузо :)

Но, блин, пропусков из-за дисквалификаций многовато. Да и риск получить травму в постоянных жестких столкновениях немалый...
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Следующим в ПСЖ уйдет.
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Главное, подальше от стюардесс чартера "Краснодара"...
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Черников явно поработал над собой (возможно, с психологом) и практически не зарабатывает левых карточек! играет на своей позиции максимально полезно для команды! молодец!
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Интересно есть еще на подходе талантливый молодняк из академии
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Хорошо для игрока и для клуба!
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вообще уже сейчас можно сказать, что академия Краснодара даёт отличный результат. если Сперцян и Сафонов уйдут на повышение - это вообще огнище
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Черников, Баринов....
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Ну здорово! Хорошая новость сегодня и до стана Быков добралась! Удачи Александр!
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Ответ StarWings
Главное, подальше от стюардесс чартера "Краснодара"...
Пришлось загуглить про девушку Сафонова
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