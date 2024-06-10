«Краснодар» и Черников продлили контракт до 2029 года
Александр Черников продлил контракт с «Краснодаром».
Полузащитник подписал контракт до июня 2029 года. Срок предыдущего соглашения истекал в 2026 году.
Черников – воспитанник академии «Краснодара». В составе основной команды он провел 86 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробная статистика 24-летнего полузащитника – здесь.
Фото: t.me/fckrasnodar
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