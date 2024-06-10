«Краснодар» и Черников продлили контракт до 2029 года

Александр Черников продлил контракт с «Краснодаром».

Полузащитник подписал контракт до июня 2029 года. Срок предыдущего соглашения истекал в 2026 году.

– воспитанник академии « ». В составе основной команды он провел 86 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробная статистика 24-летнего полузащитника – здесь.

Фото: t.me/fckrasnodar