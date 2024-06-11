Хавбек «Краснодара» Черников об упущенном чемпионстве: «Понял это еще перед матчем с «Сочи». Есть цепочка событий, из-за которых мы потеряли очень важные очки» 

Александр Черников высказался об упущенном чемпионстве «Краснодара» в Мир РПЛ.

— Чувствовал опустошение после сезона?

— У меня были двоякие эмоции. С одной стороны, мы старались сделать все для победы, но не все зависело от нас. Надеялся до последнего. С другой стороны, понимал, что мы раньше упустили чемпионство, потому что допустили ошибки, которые нельзя было допускать.

— Когда понял, что шансы на чемпионство уплывают?

— Еще перед « » (3:2 в 29-м туре – прим. Sports). Нет какого-то одного ключевого момента. Но есть цепочка событий, из-за которых мы потеряли очень важные очки, – сказал полузащитник « ».