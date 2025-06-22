3 человека погибли и более 80 получили ранения на чемпионском матче в Алжире. Люди упали с трибуны, когда сломался заградительный барьер (RMC Sport)

Три человека погибли и более восьмидесяти получили ранения на матче в Алжире.

«МК Алжир » сыграл вничью с клубом «Магра » (0:0) и вновь стал чемпионом страны.

Во время празднования титула десятки болельщиков «Алжира» упали с трибуны стадиона. Сообщается, что рухнуло ограждение безопасности, в результате чего часть конструкции обрушилась.

Церемония вручения трофеев была немедленно отменена. Было начато расследование для выяснения обстоятельств трагедии.

Министерство здравоохранения Алжира объявило сегодня утром, что 3 человека погибли и более 80 получили ранения в результате происшествия.