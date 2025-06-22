3 человека погибли и более 80 получили ранения на чемпионском матче в Алжире. Люди упали с трибуны, когда сломался заградительный барьер (RMC Sport)
Три человека погибли и более восьмидесяти получили ранения на матче в Алжире.
«МК Алжир» сыграл вничью с клубом «Магра» (0:0) и вновь стал чемпионом страны.
Во время празднования титула десятки болельщиков «Алжира» упали с трибуны стадиона. Сообщается, что рухнуло ограждение безопасности, в результате чего часть конструкции обрушилась.
Церемония вручения трофеев была немедленно отменена. Было начато расследование для выяснения обстоятельств трагедии.
Министерство здравоохранения Алжира объявило сегодня утром, что 3 человека погибли и более 80 получили ранения в результате происшествия.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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