Дмитрий Селюк: «Мой ребенок лучше разбирается в футболе, чем селекционные службы ведущих клубов России. Искусственный интеллект и детектор лжи можно подключать»

Дмитрий Селюк раскритиковал селекционные службы топ-клубов чемпионата России.

«Я смотрю в российском футболе странность на странности. Подписывают игроков, кому 30 и выше, давая огромные контракты.

Задаюсь вопросом: почему не смотрят на более молодых игроков? Но готовы брать Заболотного, Комличенко. Мой ребенок лучше разбирается в футболе, чем селекционные службы ведущих клубов России.

Думаю, искусственный интеллект можно подключать при подборе футболистов. Это будет гораздо эффективнее. Брать Комличенко – полный дебилизм. Заболотный тоже не игрок «Спартака ».

А еще можно внедрить детектор лжи. Как только совету директоров принесли кого-то в обертке, то сразу посадили за стол, проверили, у кого какая связь и какие интересы по этому игроку. Я обещаю, что столько всего интересного по трансферам всплывет», – сказал футбольный агент Селюк .

Нападающий Николай Комличенко ранее перешел из «Ростова» в «Локомотив ». Форвард Антон Заболотный, игравший в «Химках», должен стать футболистом «Спартака».