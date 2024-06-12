Тедеско о Евро: «У Бельгии много ярких игроков, все горят желанием победить. Необходимо, чтобы атмосфера была максимально позитивной» 

Доменико Тедеско рассказал о желании сборной Бельгии выиграть Евро-2024.

Бельгийцы сыграют в одной группе со Словакией, Румынией и Украиной.

«С тактикой еще определимся. Здесь возможны изменения, но важно создать хорошую атмосферу. Полагаю, что все горят желанием победить, однако необходимо, чтобы атмосфера была максимально позитивной, потому что нелегко провести вместе много дней или даже недель. Надеюсь, это будут именно недели, и сейчас надо в первую очередь сфокусироваться на атмосфере.

Думаю, у нас много ярких игроков, много молодежи, которая в ближайшие месяцы сделает еще один шаг в своем развитии. Кто-то перейдет в более солидные клубы, и это очень интересно. У нас уже очень много вариантов. Команда может быть очень гибкой в зависимости от того, кто в форме и готов сыграть. Мы уже способны играть по-разному.

У Франции прекрасные позиции, но и Португалия тоже фантастически выступила в квалификации. Испания, Англия и, конечно же, Германия на своем поле, вероятно, будут главными фаворитами», – сказал главный тренер сборной .