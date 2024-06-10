Чеферин о фаворитах Евро-2024: «Германия, Франция, Англия и Португалия. Испанию также не стоит недооценивать»

Александер Чеферин назвал фаворитов предстоящего Евро-2024.

«Насколько я понимаю, фавориты этого – это Германия, , и .

Еще я всегда говорю, что никогда не следует недооценивать Испанию. Наконец, всегда есть Хорватия, , Нидерланды, может быть, Дания.

[Сборная Германии] в последнее время играла довольно плохо, но у них хорошая команда. В марте после побед [над Францией и Нидерландами] там царила совсем другая атмосфера», – сказал президент УЕФА в интервью DPA.

Чемпионат Европы в Германии стартует в пятницу, 14 июня.