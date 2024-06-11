«Наполи» предложил «Жироне» 35 млн евро за Довбика. «Атлетико» давал 25 млн
«Наполи» сделал лучшее предложение о трансфере Артема Довбика.
«Жирона» дала понять потенциальным покупателям, что не будет обсуждать трансфер лучшего бомбардира Ла Лиги за сумму ниже 35 миллионов евро. По информации As, единственный клуб, который сделал предложение, соответствующее озвученной сумме, – это «Наполи».
«Атлетико» предлагал за форварда 25 миллионов евро в конце мая и с тех пор не улучшал его. При этом ранее сообщалось, что сам Довбик уже договорился с мадридцами о переходе.
Украинец стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Ла Лиги, отличившись 24 голами и 8 ассистами в 36 матчах. Его статистику можно найти здесь.
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