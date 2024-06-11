«Наполи» предложил «Жироне» 35 млн евро за Довбика. «Атлетико» давал 25 млн

«Наполи» сделал лучшее предложение о трансфере Артема Довбика.

« » дала понять потенциальным покупателям, что не будет обсуждать трансфер лучшего бомбардира за сумму ниже 35 миллионов евро. По информации As, единственный клуб, который сделал предложение, соответствующее озвученной сумме, – это « ».

« » предлагал за форварда 25 миллионов евро в конце мая и с тех пор не улучшал его. При этом ранее сообщалось, что сам уже договорился с мадридцами о переходе.

Украинец стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Ла Лиги, отличившись 24 голами и 8 ассистами в 36 матчах. Его статистику можно найти здесь.