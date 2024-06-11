«Наполи» предложил «Жироне» 35 млн евро за Довбика. «Атлетико» давал 25 млн

Теги Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Жирона Артем Довбик Футбол

«Наполи» сделал лучшее предложение о трансфере Артема Довбика.

«Жирона» дала понять потенциальным покупателям, что не будет обсуждать трансфер лучшего бомбардира Ла Лиги за сумму ниже 35 миллионов евро. По информации As, единственный клуб, который сделал предложение, соответствующее озвученной сумме, – это «Наполи». 

«Атлетико» предлагал за форварда 25 миллионов евро в конце мая и с тех пор не улучшал его. При этом ранее сообщалось, что сам Довбик уже договорился с мадридцами о переходе. 

Украинец стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Ла Лиги, отличившись 24 голами и 8 ассистами в 36 матчах. Его статистику можно найти здесь

9 комментариев
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35)Человек стал лучшим Бомбардиром Испании в Жироне. 60 минимум, а то и больше.
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Ответ Pigmalion
А Серлотт сколько стоит тогда?
Явно больше 24 забил в Испании в составе Жироны. Это на грани фантастики и цена 60-70 должна быть.
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В контракте 40 прописано. Поэтому выше этой суммы не получится продать.
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Ответ Иван Шуткин
35)Человек стал лучшим Бомбардиром Испании в Жироне. 60 минимум, а то и больше.
Справедливо,но клаусула 40
+1
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Дороговато, но Довбик Наполи вполне потянет
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Ответ Иван Шуткин
Явно больше 24 забил в Испании в составе Жироны. Это на грани фантастики и цена 60-70 должна быть.
С игры 17.
Так сколько стоит Серлотт забивший с игры 23?
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