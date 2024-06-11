Романцев не согласен, что 6-е подряд чемпионство «Зенита» обедняет РПЛ: «Это обычное нытье скептиков. Подобное говорили и о «Спартаке». Сильных не любят только слабые»
Олег Романцев высказался о 6-м подряд чемпионстве «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Мир РПЛ в сезоне-2023/24, опередив «Краснодар» и «Динамо» на 1 балл.
– Некоторые считают, что шестое чемпионство «Зенита» подряд обедняет наш чемпионат. Согласны?
– Думаю, что так говорят те, кто по каким-то причинам недолюбливает питерский клуб. Нечто подобное в свое время говорили и о победах «Спартака». Что ж, хочу напомнить: сильных не любят только слабые.
Лично мне этот чемпионат очень понравился своей непредсказуемостью и борьбой до последних минут, на что болельщики отреагировали полными трибунами. А еще он запомнился острейшей конкуренцией, которую составили «Зениту» «Краснодар» и рванувшее на финише «Динамо».
Может, поэтому комментатор Геннадий Орлов как-то пошутил, что золота никто не заслужил, поскольку оно могло достаться любому из этой троицы. Но его забрала команда Семака, которая, правда, не показала былой мощи и стабильности. Но в борьбе за чемпионство у нее были достойные противники, что говорит о появлении клубов, способных и завтра вновь биться только за победу в турнире.
А если это случится, то и следующий сезон пройдет по такому же боевому сценарию, как нынешний. Разговоры же об обедневшем чемпионате не более чем обычное нытье скептиков, которые во всем ищут только негатив, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
СКЕПТИЦИ́ЗМ, -а, муж.
1. Философское направление, подвергающее сомнению возможность познания объективной действительности.
2. Критически-недоверчивое, исполненное сомнения отношение к чему-н.
У Романцева очень хорошая культура речи. Не понимаю, что вам не понравилось.
Итог: выходы в 1/2 и 1/4 финалов Лиги чемпионов
Главное не смотреть на неудачников, а двигаться вперёд