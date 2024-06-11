Романцев не согласен, что 6-е подряд чемпионство «Зенита» обедняет РПЛ: «Это обычное нытье скептиков. Подобное говорили и о «Спартаке». Сильных не любят только слабые»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Олег Романцев Геннадий Орлов Краснодар Футбол

Олег Романцев высказался о 6-м подряд чемпионстве «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Мир РПЛ в сезоне-2023/24, опередив «Краснодар» и «Динамо» на 1 балл. 

– Некоторые считают, что шестое чемпионство «Зенита» подряд обедняет наш чемпионат. Согласны?

– Думаю, что так говорят те, кто по каким-то причинам недолюбливает питерский клуб. Нечто подобное в свое время говорили и о победах «Спартака». Что ж, хочу напомнить: сильных не любят только слабые.

Лично мне этот чемпионат очень понравился своей непредсказуемостью и борьбой до последних минут, на что болельщики отреагировали полными трибунами. А еще он запомнился острейшей конкуренцией, которую составили «Зениту» «Краснодар» и рванувшее на финише «Динамо».

Может, поэтому комментатор Геннадий Орлов как-то пошутил, что золота никто не заслужил, поскольку оно могло достаться любому из этой троицы. Но его забрала команда Семака, которая, правда, не показала былой мощи и стабильности. Но в борьбе за чемпионство у нее были достойные противники, что говорит о появлении клубов, способных и завтра вновь биться только за победу в турнире.

А если это случится, то и следующий сезон пройдет по такому же боевому сценарию, как нынешний. Разговоры же об обедневшем чемпионате не более чем обычное нытье скептиков, которые во всем ищут только негатив, – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

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22 комментария
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Не в бровь, а в глаз! Всё так.
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Олег Иванович ерунды не скажет, знает как гегемонить.
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Спасибо, Олег Иванович. Будем впредь бить КБ-нытиков и примкнувших вашими цитатами.
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ОИР прав Зенит по делу требл сделал мои поздравления им
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Обидно конечно, но побеждает чаще всего сильнейший!
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Ахаха. Многие болельщики Спартака не согласятся с этим, даже если это им говорит Романцев, человек, который это все переживал сам и с этим сталкивался.
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Ответ EVERGREEN
Комментарий удален модератором
Выписывать ОИРа из настоящих спартаковцев🎅🏿
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Ответ Чебурашка от Гены
Не в бровь, а в глаз! Всё так.
Да чего уж тут,серпом по...непутёвым.
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Самая наглость это когда мясо и кони пишут, что вот дескать Зенит Давыдова и Морозова гораздо больше симпатий вызывал, чем нынешний при Газпроме)))
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По фактам.
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Олег Иванович прав на все сто процентов!
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Ответ Dr. Heisenberg
В перерывах между поклевками пусть изучит понятия "скептик", "скептицизм", а то неловко за этого ветерана сцены.
Толковый словарь Ожегова:

СКЕПТИЦИ́ЗМ, -а, муж.
1. Философское направление, подвергающее сомнению возможность познания объективной действительности.
2. Критически-недоверчивое, исполненное сомнения отношение к чему-н.

У Романцева очень хорошая культура речи. Не понимаю, что вам не понравилось.
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На то Романцев и великий тренер!
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У киевского Динамо в 90-е годы было 9 титулов подряд

Итог: выходы в 1/2 и 1/4 финалов Лиги чемпионов

Главное не смотреть на неудачников, а двигаться вперёд
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Как по мне лучше что зенит выиграл чемп, иначе тут воя было на 50 лет вперед
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Ответ EVERGREEN
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣
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Человек знает о чем говорит
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Комментарий удален модератором
Ответ Глебов Илья
ОИР прав Зенит по делу требл сделал мои поздравления им
👍
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