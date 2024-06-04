Шамиль Тарпищев: «В «Спартаке» 90‑х спасение искали в своих игроках, а в «Зените» Семака погоду делают бразильцы. Раньше была школа, а сейчас все спартаковцы играют в других клубах»
Шамиль Тарпищев сравнил «Спартак» Олега Романцева и «Зенит» при Сергее Семаке.
В завершившемся сезоне Мир РПЛ петербургский клуб выиграл шестое чемпионство подряд под руководством Семака и сравнялся по общему количеству титулов со «Спартаком» (10).
Семак обошел Олега Романцева, становившегося чемпионом во главе «Спартака» пять сезонов кряду – с 1997 по 2001 год.
При этом суммарно у экс-тренера красно-белых 8 титулов, у возглавляющего «Зенит» специалиста – 6.
«В «Спартаке» 90‑х спасение искали в своих игроках, их была целая плеяда. А сейчас в «Зените» погоду делают иностранцы, которые являются товаром для продажи.
И результат есть. В «Спартаке» 90‑х погоду делали россияне, а в «Зените» Семака – бразильцы. Я понимаю, что такой бразильский футбол людям сейчас нравится.
У «Спартака» раньше была школа, которая давала кадры, а сейчас все спартаковцы играют в других клубах. Была школа, а сейчас – где она?
Вот «Динамо» пошло по другому пути, нежели нынешний «Спартак». Появились свои на главных ролях, отдельные матчи «Динамо» – вообще шедевры.
Но это за счет того, что есть свои сильные игроки. Тот же Тюкавин. Я бы хотел, чтобы у всех наших клубов так было», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».
Семак о сравнениях с Романцевым: «Конечно, Олег Иванович сильнее. Самое главное – результаты команды, индивидуальные награды меня мало интересуют»
Это он про одесситов Цымбаларя и Никифорова?
И ладно, если бы их 16-летними подписывали, так они приехали уже готовыми игроками в статусе обладателей Кубка Федерации СССР и Кубка Украины
Цымбаларь кстати за одесские команды суммарно провёл больше матчей (219), чем за Спартак (209) и переходил в 24 года на пике формы
Увы, из россиян там делали погоду только Тюкавин и Фомин. К сожалению, Скопинцев присел, что странно, в первой половине сезона он был не так уж и плох.
Ну а на воротах полный бардак. Шунин уже возрастной, Лещук - привозила.
А звед было тогда достаточно!
Веретенников, Есипов, Кобелев, Хохлов, хомуха, Варламов и ещё с полтинник действительно звездных игроков, но все они как играли у себя, так и играли
Вбивац в Гугле "памятка для глориков" там отличный материал, со спортса кста, о том, кто приходил в Спартак в 90-ые, очень удивишься, если не застал
а в сами 90е да, переход топ игрока из одной команды в другую почти никогда не случался, если не брать безумное межсезонье 96/97, это верно. но ОИР вроде сам козырял типа "В Спартак два раза не зовут" или " в Спартаке не платят подъемные", поэтому и упустил Тетрадзе зимой 95го.
Ты путаешь с Гинером, который пришел к коням и взорвал рынок, собрав просто всех звёзд из всех клубов по х2
Спартак в 90-ые почти никогда не переманивать звёзд, только в конце 90-ых перетащил Ковтуна, все остальные становились звёздами уже в Спартаке!
из всего т.н. "пионеротряда" хоть какое то влияние на игру в дальнейшем оказали только Титов и Евсеев. а остальные Джубановы, Мелешины и Дуюны дальше Динамо-Газовика не ушли, со всем уважением.
И денег кучу в Спартак вбухали. И даже любимый пудель успел начудить (и я так подозреваю, что попилить) бабла на трансферах.