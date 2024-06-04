Шамиль Тарпищев: «В «Спартаке» 90‑х спасение искали в своих игроках, а в «Зените» Семака погоду делают бразильцы. Раньше была школа, а сейчас все спартаковцы играют в других клубах»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Динамо Москва Олег Романцев Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Шамиль Тарпищев сравнил «Спартак» Олега Романцева и «Зенит» при Сергее Семаке.

В завершившемся сезоне Мир РПЛ петербургский клуб выиграл шестое чемпионство подряд под руководством Семака и сравнялся по общему количеству титулов со «Спартаком» (10).

Семак обошел Олега Романцева, становившегося чемпионом во главе «Спартака» пять сезонов кряду – с 1997 по 2001 год.

При этом суммарно у экс-тренера красно-белых 8 титулов, у возглавляющего «Зенит» специалиста – 6.

«В «Спартаке» 90‑х спасение искали в своих игроках, их была целая плеяда. А сейчас в «Зените» погоду делают иностранцы, которые являются товаром для продажи.

И результат есть. В «Спартаке» 90‑х погоду делали россияне, а в «Зените» Семака – бразильцы. Я понимаю, что такой бразильский футбол людям сейчас нравится.

У «Спартака» раньше была школа, которая давала кадры, а сейчас все спартаковцы играют в других клубах. Была школа, а сейчас – где она?

Вот «Динамо» пошло по другому пути, нежели нынешний «Спартак». Появились свои на главных ролях, отдельные матчи «Динамо» – вообще шедевры.

Но это за счет того, что есть свои сильные игроки. Тот же Тюкавин. Я бы хотел, чтобы у всех наших клубов так было», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».

Семак о сравнениях с Романцевым: «Конечно, Олег Иванович сильнее. Самое главное – результаты команды, индивидуальные награды меня мало интересуют»

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32 комментария
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"Спасение в своих игроках"

Это он про одесситов Цымбаларя и Никифорова?

И ладно, если бы их 16-летними подписывали, так они приехали уже готовыми игроками в статусе обладателей Кубка Федерации СССР и Кубка Украины

Цымбаларь кстати за одесские команды суммарно провёл больше матчей (219), чем за Спартак (209) и переходил в 24 года на пике формы
+20
-7
+13
какая школа была у Спартака 90х?)) Онопко, Никифоров, Ледяхов, Тихонов, Горлукович, Филимонов и прости господи Робсон воспитанники спартаковской школы?))
+22
-11
+11
Спартак в тех чемпионские годы собрал всё лучшее из чемпионата СССР, от Шахтера до Пахтакора...
+13
-4
+9
Можете минусовать, спасибо Зениту за качественных бразильцев: Халка, Малкома, Клаудиньо, Нино, Педро и прочих, за некоторым исключением. Отдельное спасибо, что не покупали Рошу с Педриньо.
+12
-4
+8
от чемпионств Спартака 90-х дурно пахнет чего греха таить..
+9
-3
+6
Ответ Max Maximus
"Спасение в своих игроках" Это он про одесситов Цымбаларя и Никифорова? И ладно, если бы их 16-летними подписывали, так они приехали уже готовыми игроками в статусе обладателей Кубка Федерации СССР и Кубка Украины Цымбаларь кстати за одесские команды суммарно провёл больше матчей (219), чем за Спартак (209) и переходил в 24 года на пике формы
про Робсона и Маркао)
+11
-5
+6
Ответ DINEDIN
Ну вот что за глупость? Ты путаешь с Гинером, который пришел к коням и взорвал рынок, собрав просто всех звёзд из всех клубов по х2 Спартак в 90-ые почти никогда не переманивать звёзд, только в конце 90-ых перетащил Ковтуна, все остальные становились звёздами уже в Спартаке!
насколько я могу понять начало 90х, все лучшие игроки союзного первенства (Добровольский, Канчельскис, Кирьяков и т.д. и т.п.) уехали зарубеж. а вот пришедшие в Спартак Ледяхов, Онопко и Цымбаларь, звездами союзного первенства конечно не были, но были скажем так игроками следующего после звезд уровня. да возможно не звезды последних союзных первенств, но и не полные ноунеймы (хотя были и такие типа Карпина и Попова).
+5
0
+5
Шамилю Анвяровичу бы лучше на составы Динамо в этом сезоне посмотреть, там обычно в старте выходило 7-8 иностранцев на протяжении сезона))

Увы, из россиян там делали погоду только Тюкавин и Фомин. К сожалению, Скопинцев присел, что странно, в первой половине сезона он был не так уж и плох.

Ну а на воротах полный бардак. Шунин уже возрастной, Лещук - привозила.
+3
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+3
Ответ La Crosse Bobcats
какая школа была у Спартака 90х?)) Онопко, Никифоров, Ледяхов, Тихонов, Горлукович, Филимонов и прости господи Робсон воспитанники спартаковской школы?))
В 96 стали чемпионами пионеротрядом, который потом еще 5 раз выиграл Россию и знатно пошумел в Европе
+1
0
+1
Ответ La Crosse Bobcats
какая школа была у Спартака 90х?)) Онопко, Никифоров, Ледяхов, Тихонов, Горлукович, Филимонов и прости господи Робсон воспитанники спартаковской школы?))
Писарев, Мостовой, Шалимов, Евсеев, Ананко, Ширко, Мамедов. Все таки были свои. Так на вскидку, могу ошибиться. Ледяхов из 1 лиги пришел - все таки не звезда вышки. Тихонов, Бесчастных из Реутова молодыми. Онопко, Никифоров - оказались не нужны Динамо К. прежде всего. Горлукович вроде в 34 года пришел из Алании, где сидел на лавке. Так что многие приходили еще и далеко не звездами.
+1
0
+1
Ответ La Crosse Bobcats
насколько я могу понять начало 90х, все лучшие игроки союзного первенства (Добровольский, Канчельскис, Кирьяков и т.д. и т.п.) уехали зарубеж. а вот пришедшие в Спартак Ледяхов, Онопко и Цымбаларь, звездами союзного первенства конечно не были, но были скажем так игроками следующего после звезд уровня. да возможно не звезды последних союзных первенств, но и не полные ноунеймы (хотя были и такие типа Карпина и Попова).
Были средние игроки, были ноунеймы, но звёзды в Спартак не переходили
А звед было тогда достаточно!
Веретенников, Есипов, Кобелев, Хохлов, хомуха, Варламов и ещё с полтинник действительно звездных игроков, но все они как играли у себя, так и играли

Вбивац в Гугле "памятка для глориков" там отличный материал, со спортса кста, о том, кто приходил в Спартак в 90-ые, очень удивишься, если не застал
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Ответ La Crosse Bobcats
какая школа была у Спартака 90х?)) Онопко, Никифоров, Ледяхов, Тихонов, Горлукович, Филимонов и прости господи Робсон воспитанники спартаковской школы?))
Вы какие-то странные, те кого ты перечислил стали звездами в Спартаке и раскрылись, как футболисты, ну может кроме Горлуковича, кто знал Тихонова, который пришел в Спартак из реутовского Титана? Зато в Спартаке, стал лучшим игроком России. Можно ещё вспомнить пионер-отряд Ярцева, как пример
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Ответ DINEDIN
Были средние игроки, были ноунеймы, но звёзды в Спартак не переходили А звед было тогда достаточно! Веретенников, Есипов, Кобелев, Хохлов, хомуха, Варламов и ещё с полтинник действительно звездных игроков, но все они как играли у себя, так и играли Вбивац в Гугле "памятка для глориков" там отличный материал, со спортса кста, о том, кто приходил в Спартак в 90-ые, очень удивишься, если не застал
я как бы в курсе что и как было в 90е)) про звезд тогдашней Высшей лиги я и не говорю (хотя с другой стороны Зенит тоже у конкурентов к сожалению лидеров не покупает, но это же не мешает кое-кому утверждать обратное). мой поинт был о том, что пришедшие на смену Мостовому, Кулькову, Шалимову и т.д. были не совсем полными ноунеймами, а заметными фигурами последних союзным первенств и после того как звезды уехали зарубеж закономерно вышли на первый план.

а в сами 90е да, переход топ игрока из одной команды в другую почти никогда не случался, если не брать безумное межсезонье 96/97, это верно. но ОИР вроде сам козырял типа "В Спартак два раза не зовут" или " в Спартаке не платят подъемные", поэтому и упустил Тетрадзе зимой 95го.
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Ответ La Crosse Bobcats
насколько я могу понять начало 90х, все лучшие игроки союзного первенства (Добровольский, Канчельскис, Кирьяков и т.д. и т.п.) уехали зарубеж. а вот пришедшие в Спартак Ледяхов, Онопко и Цымбаларь, звездами союзного первенства конечно не были, но были скажем так игроками следующего после звезд уровня. да возможно не звезды последних союзных первенств, но и не полные ноунеймы (хотя были и такие типа Карпина и Попова).
Ну как то странно себе представить клуб, который никого не покупает, и живет только, за счёт своих воспитанников
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Ответ Эразм
Спартак в тех чемпионские годы собрал всё лучшее из чемпионата СССР, от Шахтера до Пахтакора...
Ну да, ну да, прямо всех забрал!
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Ответ Эразм
Спартак в тех чемпионские годы собрал всё лучшее из чемпионата СССР, от Шахтера до Пахтакора...
Скорее, сделал лучшими Онопко и Пятницкого. Так намного точнее
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Ответ Северный болельщик
Можете минусовать, спасибо Зениту за качественных бразильцев: Халка, Малкома, Клаудиньо, Нино, Педро и прочих, за некоторым исключением. Отдельное спасибо, что не покупали Рошу с Педриньо.
На самом деле, нет ничего плохого в покупке классных легионеров, тут без вопросов
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Ответ Эразм
Спартак в тех чемпионские годы собрал всё лучшее из чемпионата СССР, от Шахтера до Пахтакора...
Ну вот что за глупость?
Ты путаешь с Гинером, который пришел к коням и взорвал рынок, собрав просто всех звёзд из всех клубов по х2
Спартак в 90-ые почти никогда не переманивать звёзд, только в конце 90-ых перетащил Ковтуна, все остальные становились звёздами уже в Спартаке!
+8
-8
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Ответ Max Maximus
"Спасение в своих игроках" Это он про одесситов Цымбаларя и Никифорова? И ладно, если бы их 16-летними подписывали, так они приехали уже готовыми игроками в статусе обладателей Кубка Федерации СССР и Кубка Украины Цымбаларь кстати за одесские команды суммарно провёл больше матчей (219), чем за Спартак (209) и переходил в 24 года на пике формы
И что? Просто, вот что это доказывает, не очень понятно? А своих не было?
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Ответ La Crosse Bobcats
пионеротряд это кто? Горлукович, Цымбаларь, Тихонов, Ананко, Аленичев или Мамедов с Пятницким? из всего т.н. "пионеротряда" хоть какое то влияние на игру в дальнейшем оказали только Титов и Евсеев. а остальные Джубановы, Мелешины и Дуюны дальше Динамо-Газовика не ушли, со всем уважением.
И кто в подающих надежды был из них, не говоря о суперзвездах? Как тут некоторые заявляют что Спартак собрал всех лучших. Спартак опирался на своих плюсовал средненьких и делал из них звезд
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Ответ Кую коней
В 96 стали чемпионами пионеротрядом, который потом еще 5 раз выиграл Россию и знатно пошумел в Европе
пионеротряд это кто? Горлукович, Цымбаларь, Тихонов, Ананко, Аленичев или Мамедов с Пятницким?
из всего т.н. "пионеротряда" хоть какое то влияние на игру в дальнейшем оказали только Титов и Евсеев. а остальные Джубановы, Мелешины и Дуюны дальше Динамо-Газовика не ушли, со всем уважением.
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О, щас прозвучит мантра, что Спартак ослаблял своих конкурентов в лице реутовского Титана, Пахтакора, одесского Черноморца, питерского Зенита (в ту пору из пердива) и камышинского Текстильщика.
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к сожалению также и зенитовские ...
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Не могут россияне играть в Зените, будут в других командах. Тоже мне проблема. Я не понимаю, а чего так ноют фанаты Спартака? Ну-ка, напомните, сколько раз за последние 18 лет Спартак был чемпионов?
И денег кучу в Спартак вбухали. И даже любимый пудель успел начудить (и я так подозреваю, что попилить) бабла на трансферах.
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Свои на главных ролях в Динамо? Кто? Лещук, Смолов и Скопинцев?
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