Шамиль Тарпищев: «В «Спартаке» 90‑х спасение искали в своих игроках, а в «Зените» Семака погоду делают бразильцы. Раньше была школа, а сейчас все спартаковцы играют в других клубах»

Шамиль Тарпищев сравнил «Спартак» Олега Романцева и «Зенит» при Сергее Семаке.

В завершившемся сезоне Мир петербургский клуб выиграл шестое чемпионство подряд под руководством Семака и сравнялся по общему количеству титулов со « » (10).

Семак обошел , становившегося чемпионом во главе «Спартака» пять сезонов кряду – с 1997 по 2001 год.

При этом суммарно у экс-тренера красно-белых 8 титулов, у возглавляющего « » специалиста – 6.

«В «Спартаке» 90‑х спасение искали в своих игроках, их была целая плеяда. А сейчас в «Зените» погоду делают иностранцы, которые являются товаром для продажи.

И результат есть. В «Спартаке» 90‑х погоду делали россияне, а в «Зените» – бразильцы. Я понимаю, что такой бразильский футбол людям сейчас нравится.

У «Спартака» раньше была школа, которая давала кадры, а сейчас все спартаковцы играют в других клубах. Была школа, а сейчас – где она?

Вот «Динамо» пошло по другому пути, нежели нынешний «Спартак». Появились свои на главных ролях, отдельные матчи «Динамо» – вообще шедевры.

Но это за счет того, что есть свои сильные игроки. Тот же Тюкавин. Я бы хотел, чтобы у всех наших клубов так было», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».

Семак о сравнениях с Романцевым: «Конечно, Олег Иванович сильнее. Самое главное – результаты команды, индивидуальные награды меня мало интересуют»