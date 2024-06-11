«Локо» хочет продлить контракт с Глушенковым и сделал хавбеку предложение (Sport24)
«Локомотив» сделал предложение Максиму Глушенкову о продлении контракта.
Ранее сообщалось, что «Зенит» работает над трансфером 24-летнего полузащитника.
По данным Sport24, «Локомотив» планирует сохранить Максима Глушенкова в летнее трансферное окно и уже сделал игроку предложение о продлении контракта.
Глушенков стал лучшим ассистентом сезона-2023/24 в Мир РПЛ с 16 результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
У нас форвард зауряден, в полузащите все норм