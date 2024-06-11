«Локо» хочет продлить контракт с Глушенковым и сделал хавбеку предложение (Sport24)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Максим Глушенков Футбол

«Локомотив» сделал предложение Максиму Глушенкову о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» работает над трансфером 24-летнего полузащитника. 

По данным Sport24, «Локомотив» планирует сохранить Максима Глушенкова в летнее трансферное окно и уже сделал игроку предложение о продлении контракта.

Глушенков стал лучшим ассистентом сезона-2023/24 в Мир РПЛ с 16 результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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19 комментариев
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
У одного специалиста с Карпом наблюдаетесь? 😎
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+9
Ответ Pucheslav
Перебить ? А с Миранчуком тогда чего контракт не продлили ?
Кто в здравом уме продлил бы скамеечника с зарплатой 2.3 млн в год? 😎
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+3
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Надавим и заберём. У Вас то давилки нет. Только заговоры везде мерещатся 😂😂😂
+5
-2
+3
Ответ Loki fan
Получится как с Тикнизяном ? Как думаете ?
Не знал, что у Макса тоже есть бывшая жена на иждивении 😎
+2
0
+2
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Причём тут бюджеты? Зенит уже давно не закидывает паспортистов баблом. У Баринова 1.8, Марадишвили 1.1, Миранчук 2.3. Для сравнения, у Моста 1.3, у Сергеева миллион, Караваев 0.7 😎
+6
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Локо может перебить Зенит по зарплате и агентским. Тут выбор за Глушем. Если хочет титулы, то велкам, нет, руби бабло в Москве 😎
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Это был бы правильный шаг руководства Локо. Макс , конечно, судя по всему достаточно сложный человек, но все талантливые люди такие. Но он действительно лидер и очень много делает для команды, и если он останется - то это будет очень правильно...
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Ответ dimkaa1
Только в Локо перечисленные это лидеры команды, которые определяют игру, а в Зените это ассистенты для бразильцев
Марадишвили и Миранчук — лидеры Локомотива? 😎
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Ответ SMART789
Было бы хорошо для всех, лучше пусть Данилу Козлова вернут из Балтики, он не слабее и свой и надо давать возможность ошибаться, он проявит У нас форвард зауряден, в полузащите все норм
Не поедет Козлов в Зенит на лавку, не тот характер. В Краснодаре хоть играть будет.
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Было бы хорошо для всех, лучше пусть Данилу Козлова вернут из Балтики, он не слабее и свой и надо давать возможность ошибаться, он проявит

У нас форвард зауряден, в полузащите все норм
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Ответ CoMoBo3
Причём тут бюджеты? Зенит уже давно не закидывает паспортистов баблом. У Баринова 1.8, Марадишвили 1.1, Миранчук 2.3. Для сравнения, у Моста 1.3, у Сергеева миллион, Караваев 0.7 😎
у Караваева 0.7 как будто из области фантастики такие цифры
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Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
у Караваева 0.7 как будто из области фантастики такие цифры
Сам в шоке. Естественно, там за победу в чемпе ещё примерно столько же набегает, так что не обижен 😎
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Ответ А если честно.
Это был бы правильный шаг руководства Локо. Макс , конечно, судя по всему достаточно сложный человек, но все талантливые люди такие. Но он действительно лидер и очень много делает для команды, и если он останется - то это будет очень правильно...
особенно если уходят Жама и брат Тоха
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