«Зенит» предлагал 20 млн евро за Тюкавина. Об этом рассказал агент форварда «Динамо»

«Зенит» предлагал 20 млн евро за Константина Тюкавина.

Об этом рассказал агент футболиста .

– Главный трансфер в за последний год?

– Однозначно, что это продление Тюкавина в «Динамо». «Зенит» нам тогда предложил 20 млн евро, а он сейчас дает результат в «Динамо».

Таких, как Халк, за последний год не было. Назову переход Гарре в « », « » удачно подписал , а «Динамо» – Бителло, – сказал Сафонов.

Агент Тюкавина: «Зенит» может предложить 5 млн евро в год – мы туда не поедем. Есть предложения от 15-16 клубов. В России – только «Динамо»