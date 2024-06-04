«Зенит» предлагал 20 млн евро за Тюкавина. Об этом рассказал агент форварда «Динамо»

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Бенхамин Гарре Максим Глушенков Константин Тюкавин Бителло Футбол

«Зенит» предлагал 20 млн евро за Константина Тюкавина.

Об этом рассказал агент футболиста Алексей Сафонов.

– Главный трансфер в РПЛ за последний год?

– Однозначно, что это продление Тюкавина в «Динамо». «Зенит» нам тогда предложил 20 млн евро, а он сейчас дает результат в «Динамо».

Таких, как Халк, за последний год не было. Назову переход Гарре в «Крылья Советов», «Локомотив» удачно подписал Глушенкова, а «Динамо» – Бителло, – сказал Сафонов. 

Агент Тюкавина: «Зенит» может предложить 5 млн евро в год – мы туда не поедем. Есть предложения от 15-16 клубов. В России – только «Динамо»

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36 комментариев
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Начались сказки от агентов
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-6
+18
Ответ andrew.p
Начались сказки от агентов
Тюкавин стоит 16 миллионов, вполне верится. Он один из немногих игроков лиги, который реально усилит Зенит (и не только Зенит).
+15
-1
+14
А еще 30 за Соболева и 50 за Полуяхтова
+12
-3
+9
Ответ Ultimate7
Когда-то двадцать лямов стоил Дани и он оправдал их полностью. А Тюкавин стоит максимум 10
Дани купили за 30. У него такие были прописаны отступные. Тюкавин на скамейку не пойдет.
+8
-2
+6
Как же между строк читается обида на Зенит 😎
+6
-1
+5
Когда-то двадцать лямов стоил Дани и он оправдал их полностью. А Тюкавин стоит максимум 10
+12
-8
+4
Сафонов заврался. Не верю.
+4
0
+4
Зениту нужно двух крайних защитников с паспортом купить и вратаря. Всё.

Остальное остальные позиции можно комплектовать легионерами в 2 раза более качественными в 2 раза менее дорогими чем паспортисты.
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0
+3
Ответ andrew.p
Начались сказки от агентов
почему, мне, как болельщику Зенита, цифра в 20 миллионов кажется вполне себе ок. Паспортист на долгие годы на проблемную позицию для абсолютно всех клубов европы сейчас.
Другое дело что хорошо что не перешел, дай бог уедет куда получше)
+5
-2
+3
Нормальная такая наценка за "правильный" паспорт. Особенно если учесть, что Педро обошелся в 9млн, А Матео Касьера - 4млн+бонусы.

https://www.sports.ru/football/1109970096-kasserra-pereshel-v-zenit-iz-sochi.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3172523.html
+5
-2
+3
Зачем нам Зенит. Годик ещё в Динамо поиграем, а потом можно и в Реал.
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Ответ Ultimate7
Когда-то двадцать лямов стоил Дани и он оправдал их полностью. А Тюкавин стоит максимум 10
Вроде же за 30 он переходил?!
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Ответ DrunkGonzo
кому-то двадцатка карман жжет, похоже берите заболотного!
Кони готовы отдать двадцатку? Берем. Заверните.
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Ответ voka25
А почему не 50 ?
Еще не вечер ;) Не исключаю, что когда-нибудь какой-нибудь условный "инсайдер", типа Ивана Карпова, выдаст "инсайд" о том, что Зенит предлагал 50 или даже 70.
+1
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За 20 лямов можно и получше найти
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+1
Ответ Циник Петербургский
Нормальная такая наценка за "правильный" паспорт. Особенно если учесть, что Педро обошелся в 9млн, А Матео Касьера - 4млн+бонусы. https://www.sports.ru/football/1109970096-kasserra-pereshel-v-zenit-iz-sochi.html https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3172523.html
По нынешним ценам 20 миллионов стоят Экитик, Калимуэндо и Рюттер, если брать его одногодок, Тюкавин смотрится ничуть не хуже этих имен. Не в плане Зенита даже, а в целом на футбольном рынке.
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Ответ Хызыр
У меня вклад был в втб до санкций и акции. Так что были когда то там чистые деньги (чут чут 🤏). Сейчас уже да, нету🤔
Почему-то из детей-ангелов часто вырастают монстры.
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Ответ Хызыр
Комментарий удален модератором
Понятно про зрелище,а Глеб тебе зачем или мы чего-то не знаем,бггг
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Ответ Хызыр
Комментарий удален модератором
Остальные деньги в ВТБ чистые. Не знаю, есть ли более грязный банк в стране?
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Ответ Groznyi2024
А еще 30 за Соболева и 50 за Полуяхтова
И Дзюба в подарок!)
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Ответ АланСмити
За Полуяхтова вроде 70, Карпов сообщал, я видел.
А про Карапузова вы не в курсе?
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Ответ Groznyi2024
А еще 30 за Соболева и 50 за Полуяхтова
За Полуяхтова вроде 70, Карпов сообщал, я видел.
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Ответ Groznyi2024
А еще 30 за Соболева и 50 за Полуяхтова
сотку за Сапогова ля !
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Ответ Ultimate7
Это вместе с отступными подъемными и агентскими. Сам трансфер был 20
Сам трансфер был 30. Можешь новости найти и почитать про это
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Комментарий удален модератором
кому-то двадцатка карман жжет, похоже
берите заболотного!
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В хоккее СКА пылесосит лигу в футболе Зенит, и потом выдают за своих воспитанников, газпром одним словом в Воронеже верно кричали
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Гарре хорош, удивительно что не забрали его лидеры чемпионата. Спартаку вместо Медины надо было его брать 😌
+1
-1
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А почему не 50 ?
+1
-1
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