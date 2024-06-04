«Зенит» предлагал 20 млн евро за Тюкавина. Об этом рассказал агент форварда «Динамо»
«Зенит» предлагал 20 млн евро за Константина Тюкавина.
Об этом рассказал агент футболиста Алексей Сафонов.
– Главный трансфер в РПЛ за последний год?
– Однозначно, что это продление Тюкавина в «Динамо». «Зенит» нам тогда предложил 20 млн евро, а он сейчас дает результат в «Динамо».
Таких, как Халк, за последний год не было. Назову переход Гарре в «Крылья Советов», «Локомотив» удачно подписал Глушенкова, а «Динамо» – Бителло, – сказал Сафонов.
Агент Тюкавина: «Зенит» может предложить 5 млн евро в год – мы туда не поедем. Есть предложения от 15-16 клубов. В России – только «Динамо»
Остальное остальные позиции можно комплектовать легионерами в 2 раза более качественными в 2 раза менее дорогими чем паспортисты.
Другое дело что хорошо что не перешел, дай бог уедет куда получше)
https://www.sports.ru/football/1109970096-kasserra-pereshel-v-zenit-iz-sochi.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3172523.html
берите заболотного!