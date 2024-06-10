Нагучев прокомментирует матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

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Роман Нагучев прокомментирует матч открытия Евро-2024.

Игру сборных Германии и Шотландии, которая состоится 14 июня, в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Ее будет комментировать Роман Нагучев.

Матч Испания – Хорватия, который пройдет 15 июня, прокомментирует Константин Генич. Станислав Минин будет работать на встрече Италии и Албании в этот же день. 

16 июня Роман Трушечкин прокомментирует матч Словении и Дании, а Александр Неценко – встречу команд Англии и Сербии. 

36 комментариев
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Опять расскажет про Марко Ройса, "Ганзу" из Ростока и какого-нибудь второго кипера "Дуйсбурга"
+28
-3
+25
Ответ Кирилл Голивец
Один из самых антихаризматичных и нарциссичных комментаторов Матча
Юзерам спортса не угодишь. На мой взгляд, Нагучев – один из наиболее достойных комментаторов сейчас. Всяко лучше орущих и несущих ахинею Чердака и Генича и дилетантов типа Аксёнова или Кытманова
+29
-7
+22
«Марко Ройс… Мой любимый Марко Ройс. Он снова не поехал на турнир со сборной Германии.»
+18
-4
+14
Ответ Groznyi2024
Евро началось что ли?
Да, уже два матча сыграно
+14
0
+14
Ответ Михаил Зюбин
Нуу, а кто ещё? Уже почти некого и не осталось из достойных...
Минин
+16
-4
+12
Однажды Матч ТВ не поставил Нагучева на немецкий футбол, и вселенная схлопнулась
+9
0
+9
Нуу, а кто ещё? Уже почти некого и не осталось из достойных...
+11
-4
+7
Один из самых антихаризматичных и нарциссичных комментаторов Матча
+11
-7
+4
Ответ S. A.
Юзерам спортса не угодишь. На мой взгляд, Нагучев – один из наиболее достойных комментаторов сейчас. Всяко лучше орущих и несущих ахинею Чердака и Генича и дилетантов типа Аксёнова или Кытманова
На матче уже в принципе не осталось классных комментаторов. Поменьше бы Чердака ставили - уже хорошо было бы
+4
0
+4
Какой рецепт на этот раз расскажет?
+4
-1
+3
Ответ Вечно в бане
Ну вот Мининым, из известных широкой публике комментаторов, и ограничивается список тех, кто на матче явно лучше Нагучева. А большинство явно хуже, так что да, выбор неплохой.
Нагучев, Шнякин, Неценко – одинаково профнепригодны.
+3
0
+3
А Черданцев как обычно - финал?😂
+2
0
+2
Звучит немного странно, но сейчас самый норм комментатор это Генич, как по мне. Ну, давно уже работает, видимо, набрался хорошего опыта и так далее. Его слушать можно. Раньше прям сильно раздражал. Но он - изменился.
А нагучев как был напыщенным умником с претензией на оригинальность, так им и остался.
+4
-2
+2
Ответ Барсик91
Да, уже два матча сыграно
Как тебе первые две игры?
+1
0
+1
Ответ Кирилл Голивец
Один из самых антихаризматичных и нарциссичных комментаторов Матча
Недавно как Шнякин пошёл бомбить на пост про себя в соцесетях https://vk.com/wall-187788994_67091
+1
0
+1
Ответ Three Days Grace
Опять расскажет про Марко Ройса, "Ганзу" из Ростока и какого-нибудь второго кипера "Дуйсбурга"
Которые даром никому не сдались.
+1
0
+1
Ответ Кирилл Голивец
Один из самых антихаризматичных и нарциссичных комментаторов Матча
Ничего, кроме омерзения не вызывает, да.
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Ответ Three Days Grace
Опять расскажет про Марко Ройса, "Ганзу" из Ростока и какого-нибудь второго кипера "Дуйсбурга"
Скучаем по Кривохарченко и Дементьева)
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Ответ Мукунку хороший
На Окко будут свои комментаторы? Они вроде тоже все матчи транслируют.. Кто знает?
Они половину будут транслировать от себя, половину просто трансляцию от Матча у себя врубать.
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Ответ Ковид 07.10.52
Опять без звука смотреть, невозможно слушать 90% не связанного с игрой, да еще под постоянные э-э-э-э, когда язык этого типа обгоняет мысль.
На сайте МатчТВ можно смотреть с интершумом. По крайней мере в матчах ЛЧ можно было.
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Ответ Вечно в бане
Ну вот Мининым, из известных широкой публике комментаторов, и ограничивается список тех, кто на матче явно лучше Нагучева. А большинство явно хуже, так что да, выбор неплохой.
Тот самый Минин, который зачастую ахинею заливает. На финале лч отработал очень слабо.
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0
Лучше бы Костя Генич.) Без шуток.
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Спасибо, что не Шнякин.
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Нагучев легенда , ждем новых крылатых фраз
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Нагучев легенда , ждем новых крылатых фраз
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-1
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Нагучев легенда , ждем новых крылатых фраз
+1
-1
0
Нагучев легенда , ждем новых крылатых фраз
+1
-1
0
На Окко будут свои комментаторы? Они вроде тоже все матчи транслируют.. Кто знает?
+1
-1
0
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