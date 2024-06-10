Нагучев прокомментирует матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией
Роман Нагучев прокомментирует матч открытия Евро-2024.
Игру сборных Германии и Шотландии, которая состоится 14 июня, в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Ее будет комментировать Роман Нагучев.
Матч Испания – Хорватия, который пройдет 15 июня, прокомментирует Константин Генич. Станислав Минин будет работать на встрече Италии и Албании в этот же день.
16 июня Роман Трушечкин прокомментирует матч Словении и Дании, а Александр Неценко – встречу команд Англии и Сербии.
А нагучев как был напыщенным умником с претензией на оригинальность, так им и остался.