Нагучев прокомментирует матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

Роман Нагучев прокомментирует матч открытия Евро-2024.

Игру сборных и , которая состоится 14 июня, в прямом эфире покажет канал « ». Ее будет комментировать .

Матч Испания – Хорватия, который пройдет 15 июня, прокомментирует Константин Генич. Станислав Минин будет работать на встрече и Албании в этот же день.

16 июня Роман Трушечкин прокомментирует матч Словении и Дании, а Александр Неценко – встречу команд Англии и Сербии.