Александр Филимонов: «Есть желание тренировать в профессиональном футболе. Но предложений пока не поступало – ни главным, ни помощником»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Филимонов медийный футбол Футбол

Александр Филимонов заявил о желании тренировать в профессиональном футболе.

Сейчас 50-летний Филимонов возглавляет «Народную команду» из Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«У меня есть желание тренировать в профессиональном футболе.

Но предложений пока не поступало – ни главным, ни помощником», – сказал бывший вратарь сборной России.

Филимонов о Станковиче: «В «Спартаке» столько разных тренеров было, а результатов нет. От его прихода абсолютно нет радости»

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7 комментариев
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Александр, в нашем футболе очень жёсткие критерии отбора.Мало ранее играть на высоком уровне. Вы должны как минимум сотню начеканить, но самое главное, чтобы походка была футбольная.
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Может к Мостовому?)

Ps. Если что, к Филимонова нормально отношусь, хороший кипер был)
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Первый в очереди ЦАРЬ, за ним будешь.
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Опыт в Туле был ужасным, не думаю. что кто-то готов такого недеквата ещё взять
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Ну вот у Мостового в тренерский штаб перспективный кандидат нарисовался...
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