Александр Филимонов: «Есть желание тренировать в профессиональном футболе. Но предложений пока не поступало – ни главным, ни помощником»
Александр Филимонов заявил о желании тренировать в профессиональном футболе.
Сейчас 50-летний Филимонов возглавляет «Народную команду» из Медийной футбольной лиги (МФЛ).
«У меня есть желание тренировать в профессиональном футболе.
Но предложений пока не поступало – ни главным, ни помощником», – сказал бывший вратарь сборной России.
Филимонов о Станковиче: «В «Спартаке» столько разных тренеров было, а результатов нет. От его прихода абсолютно нет радости»
Ps. Если что, к Филимонова нормально отношусь, хороший кипер был)