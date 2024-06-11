Александр Филимонов: «Есть желание тренировать в профессиональном футболе. Но предложений пока не поступало – ни главным, ни помощником»

Александр Филимонов заявил о желании тренировать в профессиональном футболе.

Сейчас 50-летний возглавляет «Народную команду» из Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«У меня есть желание тренировать в профессиональном футболе.

Но предложений пока не поступало – ни главным, ни помощником», – сказал бывший вратарь сборной России.

Филимонов о Станковиче: «В «Спартаке» столько разных тренеров было, а результатов нет. От его прихода абсолютно нет радости»