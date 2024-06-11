Виейра – Невиллу о стычке в подтрибунке «Хайбери» в 2005-м: «Я не выносил тебя – ты просто пинал всех подряд. «МЮ» контролировал судей, у вас было столько власти, что вам позволяли делать все, что вы хотели»

Теги Патрик Виейра Манчестер Юнайтед Гари Невилл Олд Траффорд Рой Кин премьер-лига Англия Робер Пирес Арсенал Хайбери Футбол

Патрик Виейра, Гари Невилл и Рой Кин рассказали подробности их стычки в туннеле.

В 2005-м «Манчестер Юнайтед» победил «Арсенал» на «Олд Траффорд» (4:2), прервав беспроигрышную серию «канониров» из 49 матчей. После матча лондонцы пожаловались на грубую игру и количество фолов.

В подтрибунном помещении перед матчем второго круга на «Хайбери» полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра высказал недовольство защитнику «МЮ» Гари Невиллу, что вызвало реакцию со стороны хавбека манкунианцев Роя Кина, который крикнул: «Увидимся на поле!» и сказал, что ему следует «заткнуть свой чертов рот».

Спустя 19 лет все трое вновь встретилась на подкасте Stick to Football, чтобы вспомнить инцидент.

«Контекст таков... мы разогреваемся перед игрой, это началось не в туннеле, я отрабатываю удары, Патрик делает какие-то свои упражнения. Я бегу по туннелю на «Хайбери», узкому туннелю, и слышу, как позади меня раздаются толчки и он [Виейра] кричит мое имя: «Эй ты!» или что-то в этом роде.

Он подбежал ко мне и сказал: «Сегодня ты не будешь пинать наших гребаных игроков» или что-то такое. Помнишь это, Патрик?» – начал Невилл.

Виейра ответил: «Я это спланировал. За девять лет, которые я провел там, ты мне совсем не нравился.

Вот правда, честно, я не выносил тебя, потому что ты просто пинал всех подряд и особенно Робера [Пиреса]. Нет, [это был не Фил Невилл], это был ты, я на 100% уверен, и перед той игрой я просто подумал: «Я должен дать тебе понять, что сегодня ты не будешь трогать Робера».

Потому что я знал, что это был твой план, потому что у тебя были трудности против Робера, и я подумал: «Нет, сегодня я должен сказать тебе, чтобы ты оставил его в покое». Я считал, что ты перегибаешь палку. Робер был реально хорошим парнем, он просто поднимался, он был слишком хорошим, чтобы жаловаться», – сказал Виейра.

Затем француз пошутил: «Очевидно, из-за того, что «Юнайтед» контролировал всех судей и все такое... у вас было столько власти, что вам позволяли делать все, что вы хотели».

Кин также поделился своей версией событий: «Я спустился вниз, там что-то происходило, были какие-то звуки, а я забыл повязку.

Поэтому я вернулся... я знал, что что-то произошло. Я был спокоен на самом деле, потому что я обычно не вмешивался в такие дела в туннеле. Я был раздражен. Я был недоволен тем, что ты накинулся на Невилла, накинулся на Гари... но если ты накинулся на одного, то накинулся на всех нас», – сказал бывший хавбек «МЮ».

7 комментариев
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в те годы арсенал страдал от судей красного манчестера, в эти - от судей голубого. как говорил классик, меняются только солдаты)
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Ещё ферги тайм был, если мю выигрывал добавляли 3 минуты, если проигрывал очень много добавляли
+2
0
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https://www.youtube.com/watch?v=iEWHw90hgr4 Посмотрите тот матч, Невилл, и возможно Фердинанд должны были быть удалены.
P.S. Когда прервали беспроигрышную серию, счет был 2:0.
P.P.S. И это было в октябре 2004 года
+1
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Гуннерят тогда, конечно, знатно потоптали
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Карма сработала, мю больше не претендует ни на что серьезное. Жду когда так же позорный реал будет болтаться в середине таблицы со всем этим беспределом, губонов, судеьями...
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Виейра рубит правду матку. Половина чашек сафа на судейских леваках взята. А сейчас они что-то говорят на клубы, которые честно на поле выиграли
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