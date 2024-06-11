Сербский журналист о Йовиче: «Зенит» заинтересован, как и еще некоторые клубы. Лука хочет стать основным форвардом «Милана» после ухода Жиру»

Теги Зенит Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Оливье Жиру Лука Йович Футбол

Сербский журналист высказался о возможном переходе Луки Йовича в «Зенит».

«Милан» хочет продлить контракт с Йовичем. Он не сказал, согласен или нет, потому что ждет развития событий. Лука хочет стать основным нападающим после ухода Жиру. Он надеется, что после чемпионата Европы его стоимость повысится. 

«Зенит» заинтересован, как и еще некоторые клубы. Но Йович ожидает, что произойдет до конца чемпионата Европы, надеясь изменения ситуации в его пользу», — сказал Иван Цветкович.

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5 комментариев
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"...надеясь изменения ситуации в его пользу..."

Я тоже надеясь изменения журналистами насчет их грамотность её пользу!! ))
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У Йовича идеальная ситуация в Милане. Клуб готов терпеть его затянувшийся спад сколько понадобится. Все зависит лишь от него.
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Еще одно бревно, Милану как основной точно не нужен. В прошлом сезоне только на замену выходил более-менее, остальное все провалил.
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Откуда вообще эти слухи берутся, они что не видят, что Йович не бразилец?
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Нигде основным не стал, а тут конечно, получится!!!
Еще и после ухода Жиру, который, реально где бы не играл гол мог из полумомента создать, а какая игра головой! Лука и половины Оливье не стоит.
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