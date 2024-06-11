Сербский журналист о Йовиче: «Зенит» заинтересован, как и еще некоторые клубы. Лука хочет стать основным форвардом «Милана» после ухода Жиру»

Сербский журналист высказался о возможном переходе Луки Йовича в «Зенит».

« » хочет продлить контракт с Йовичем. Он не сказал, согласен или нет, потому что ждет развития событий. Лука хочет стать основным нападающим после ухода . Он надеется, что после чемпионата Европы его стоимость повысится.

« » заинтересован, как и еще некоторые клубы. Но Йович ожидает, что произойдет до конца чемпионата Европы, надеясь изменения ситуации в его пользу», — сказал Иван Цветкович.