Сербский журналист о Йовиче: «Зенит» заинтересован, как и еще некоторые клубы. Лука хочет стать основным форвардом «Милана» после ухода Жиру»
Сербский журналист высказался о возможном переходе Луки Йовича в «Зенит».
«Милан» хочет продлить контракт с Йовичем. Он не сказал, согласен или нет, потому что ждет развития событий. Лука хочет стать основным нападающим после ухода Жиру. Он надеется, что после чемпионата Европы его стоимость повысится.
«Зенит» заинтересован, как и еще некоторые клубы. Но Йович ожидает, что произойдет до конца чемпионата Европы, надеясь изменения ситуации в его пользу», — сказал Иван Цветкович.
Я тоже надеясь изменения журналистами насчет их грамотность её пользу!! ))
Еще и после ухода Жиру, который, реально где бы не играл гол мог из полумомента создать, а какая игра головой! Лука и половины Оливье не стоит.