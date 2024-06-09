Медведев об интересе «Зенита» к Йовичу: «И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на -ич»

Александр Медведев иронично высказался об интересе «Зенита» к Луке Йовичу.

Ранее появилась информация, что петербургский клуб делал запрос касательно сербского нападающего «Милана».

- «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Милана» Луке Йовичу?

– И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на -ич, – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.

Йович выступает за «россонери» с сентября прошлого года, он провел за команду 30 матчей, забил девять голов и сделал одну результативную передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

«Зенит» делал запрос по Йовичу. «Милан» хочет продлить контракт с форвардом (Маттео Моретто)