Медведев об интересе «Зенита» к Йовичу: «И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на -ич»

Теги Зенит Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Александр Медведев Лука Йович Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев иронично высказался об интересе «Зенита» к Луке Йовичу.

Ранее появилась информация, что петербургский клуб делал запрос касательно сербского нападающего «Милана».

- «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Милана» Луке Йовичу?

– И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на -ич, – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.

Йович выступает за «россонери» с сентября прошлого года, он провел за команду 30 матчей, забил девять голов и сделал одну результативную передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

«Зенит» делал запрос по Йовичу. «Милан» хочет продлить контракт с форвардом (Маттео Моретто)

11 комментариев
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Давайте 10 сербов купим вместо 10 бразильцев, просто посмотреть, как будет перестраиваться вектор атаки хейтеров на Зенит.

А потом обратно всё вернём как было.

И хейтеры такие зависнут в прыжке, не зная в какую сторону переобуваться :))
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Ответ Dmitry Orlov
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