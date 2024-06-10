Черников об особом отношении к «Зениту»: «Без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне было повышенное внимание»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Александр Черников Спорт-Экспресс Футбол

Александр Черников ответил на вопрос об особом отношении к «Зениту».

– Кордоба говорил, что к «Зениту» в России особое отношение. Ты это чувствуешь?

– Оставлю без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне потом было повышенное внимание, – сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял вторую позицию в таблице Мир РПЛ, а «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом.

Кордоба о «Зените»: «В особом отношении к этому клубу я успел убедиться за 2,5 года в России. Кажется, что о них говорить запрещено, ха-ха»

17 комментариев
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Особое отношение к Зениту в этом сезоне было выражено в наибольшем количестве судейских ошибок против него
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«Об особом отношениЕ к Зениту»? А ведь кто-то вычитал этот заголовок и ничего не екнуло…
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Знаменитое особое отношение, выраженное в 3 (трех) пенальти за сезон у самой атакующей команды и наибольшем количеством признанных ЭСК ошибок не в пользу Зенита ( я скромно умолчу об эпизодах, по которым протест не подавался и просто о своеобразии трактовок одних и тех же эпизодов)
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Обиженный тут только ты, по зенитовским веткам бегаешь
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Ответ Phil_Jones07
Над ними уже все кому не лень рофлят. Тут нужно сказать спасибо руководству Зенита. Сами себе такую репутацию заработали.
Репутация? Смотреть как корежит лузеров - бесценно. Лучше про репутацию Старосных расскажи.
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Краснодарские чокеры из своего мирка не вылазят
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Ответ Пользователь_2882
Это кто считал?)) Спорт экспресс?))
Да, давайте честно. Спортаг экспресс всегда был
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запрещено...хи-хи...
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Спросили за судейство у человека, которому за сезон недодали три-четыре красных! Притом, что такое красная - когда её не дали, ну так для масштаба - первое - это игра в матче, который он не должен был доиграть, а второе это пропуск следующей игры ! Одной минимум
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Ответ Phil_Jones07
Над ними уже все кому не лень рофлят. Тут нужно сказать спасибо руководству Зенита. Сами себе такую репутацию заработали.
Нас рать на репутацию в среде лузеров
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
А комики с ТНТ тоже про это говорили? Кто? Я как-то пропустил.
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