Черников об особом отношении к «Зениту»: «Без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне было повышенное внимание»

Александр Черников ответил на вопрос об особом отношении к «Зениту».

– Кордоба говорил, что к « » в России особое отношение. Ты это чувствуешь?

– Оставлю без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне потом было повышенное внимание, – сказал полузащитник «Краснодара» .

В прошедшем сезоне « » занял вторую позицию в таблице Мир , а «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом.

Кордоба о «Зените»: «В особом отношении к этому клубу я успел убедиться за 2,5 года в России. Кажется, что о них говорить запрещено, ха-ха»