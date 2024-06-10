Черников об особом отношении к «Зениту»: «Без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне было повышенное внимание»
Александр Черников ответил на вопрос об особом отношении к «Зениту».
– Кордоба говорил, что к «Зениту» в России особое отношение. Ты это чувствуешь?
– Оставлю без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне потом было повышенное внимание, – сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.
В прошедшем сезоне «Краснодар» занял вторую позицию в таблице Мир РПЛ, а «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом.
Кордоба о «Зените»: «В особом отношении к этому клубу я успел убедиться за 2,5 года в России. Кажется, что о них говорить запрещено, ха-ха»