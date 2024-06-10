Черников включил Макгрегора в топ-3 бойцов UFC в истории, Хабиба – нет: «Не нравится стиль, но уважаю то, что он сделал. Есть бойцы, которые симпатичны больше»

Теги премьер-лига Россия UFC Нейт Диаз Краснодар Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Александр Черников Ислам Махачев Арман Царукян Алекс Перейра Футбол

Александр Черников рассказал, что интересуется UFC.

– Ты фанат UFC?

– Да.

– Смотришь по ночам?

– Стараюсь. Но не всегда получается.

– Как совмещаешь это с тренировками? Надо же режим соблюдать.

– Если на тренировке ты показываешь свой максимум, значит, ничего страшного. Да и UFC не каждый день. А раз в полгода можно и посмотреть.

– Назови свой топ-3 бойцов за всю историю?

– Джон Джонс. Конор Макгрегор – я его фанат. И Алекс Перейра.

– На каком месте тогда Хабиб?

– Не внесу его в свой рейтинг. Мне просто не нравится его стиль. Я очень сильно уважаю его и то, что он сделал.

Но есть бойцы, которые мне симпатичны больше. Допустим, Алекс Перейра, который сейчас действующий чемпион. Тот же Макгрегор.

Джон Джонс, хотя его лучшие годы уже позади. Нэйт Диас. В общем в хорошем смысле безбашенные бойцы, которые рубятся в стойке.

– Нет ощущения, что после ухода Хабиба интерес к UFC в России упал?

– Я бы так не сказал.

Не вижу такой тенденции. Появляются новые бойцы: Махачев, Царукян, – сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

19 комментариев
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
а хасбик ?
Ушёл в клубничный бизнес.
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Хабиб заборол трех топовых ударников,на этом достижения всё.Ислам уже в этом плане куда большего добился.
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Макгрегор прикольный боец, и актер и шоумен, и хороший боец, бои Хабиба реально было скучно смотреть. Самый нудный ,скучный боец в UFC
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+5
Ответ rodjer22
любит тех у кого нет побед, но есть понты.
Просто ему нравится ударники
+2
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Ответ Максим Медов
"Если на тренировке ты показываешь свой максимум, значит, ничего страшного. " Это он про свой режим сказал. Теперь понятно, почему ему Конор нравится. Человек явно наплевательски относится к делу, на авось.
Посмотри в какой физической форме и готовности всегда Чернигов, а потом выдавай сомнительные комменты ...
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+2
а хасбик ?
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Ответ МОЙ ГОСПОДИН
Хабиб заборол трех топовых ударников,на этом достижения всё.Ислам уже в этом плане куда большего добился.
Один из лучших ударников на моей памяти среди мма ⓒ
Эти слова про Макгрегора я слышал от многих тренеров по боксу.
Хоть я и сам болел за Макгрегора в том бою с Хабибом, так-как мне всегда нравились ударники, но «на этом достижения всё» нельзя принять по отношению к Хабибу, да и нули в графе поражений говорят сами за себя.
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Ответ rodjer22
любит тех у кого нет побед, но есть понты.
Он назвал супер известных и успешных бойцов. Может быть чемпион UFC без побед?
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Ответ counsel
Посмотри в какой физической форме и готовности всегда Чернигов, а потом выдавай сомнительные комменты ...
Он играет в России, о чем ты? В России нет футбола, есть позор с мячиком. Играл бы он в Реале, я бы слова не сказал.
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Ответ Ls As
Макгрегор прикольный боец, и актер и шоумен, и хороший боец, бои Хабиба реально было скучно смотреть. Самый нудный ,скучный боец в UFC
Ну не. Хабиб классно бился, и в стойке тоже, ну а в борьбе просто рядом никого нет. Фантастичный баланс тела в любом положении, ну и техника, конечно. Да и мощь, дури там более чем.
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Ответ stephan
UFC надо ограничивать время нахождения в партере - хочешь бить, показывай себя в стойке. Хочешь проводить болевой/удушающий - 45 сек/1 минута, после этого снова показывай себя в стойке. И не больше одного перевода за раунд. Последний раунд вообще без партера. Хабиб классный борец, но чемпион не должен быть на столько односторонним. Чемпион UFC должен быть в состоянии переехать любого в стойке.
Вам в кикбоксинг
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