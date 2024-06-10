Черников включил Макгрегора в топ-3 бойцов UFC в истории, Хабиба – нет: «Не нравится стиль, но уважаю то, что он сделал. Есть бойцы, которые симпатичны больше»
Александр Черников рассказал, что интересуется UFC.
– Ты фанат UFC?
– Да.
– Смотришь по ночам?
– Стараюсь. Но не всегда получается.
– Как совмещаешь это с тренировками? Надо же режим соблюдать.
– Если на тренировке ты показываешь свой максимум, значит, ничего страшного. Да и UFC не каждый день. А раз в полгода можно и посмотреть.
– Назови свой топ-3 бойцов за всю историю?
– Джон Джонс. Конор Макгрегор – я его фанат. И Алекс Перейра.
– На каком месте тогда Хабиб?
– Не внесу его в свой рейтинг. Мне просто не нравится его стиль. Я очень сильно уважаю его и то, что он сделал.
Но есть бойцы, которые мне симпатичны больше. Допустим, Алекс Перейра, который сейчас действующий чемпион. Тот же Макгрегор.
Джон Джонс, хотя его лучшие годы уже позади. Нэйт Диас. В общем в хорошем смысле безбашенные бойцы, которые рубятся в стойке.
– Нет ощущения, что после ухода Хабиба интерес к UFC в России упал?
– Я бы так не сказал.
Не вижу такой тенденции. Появляются новые бойцы: Махачев, Царукян, – сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.
Эти слова про Макгрегора я слышал от многих тренеров по боксу.
Хоть я и сам болел за Макгрегора в том бою с Хабибом, так-как мне всегда нравились ударники, но «на этом достижения всё» нельзя принять по отношению к Хабибу, да и нули в графе поражений говорят сами за себя.