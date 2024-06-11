Азар пригласил Мбаппе в гости: «Устроим барбекю в бельгийском стиле. Он может пожить у нас, если не найдет дом сразу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Килиан Мбаппе Футбол

Эден Азар пригласил Килиана Мбаппе в гости.

Французский нападающий перешел в «Реал» 3 июня. 

«Мы собираемся поприветствовать его, устроив барбекю в бельгийском стиле. Что, если он не найдет дом сразу? Дома есть комната, он может заселиться, без проблем», – сказал бывший полузащитник мадридской команды в эфире TF1.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
С ночёвкой только если мама разрешит)
+3
0
+3
Может и ко мне в Вологду заскочить-свожу его во Вкусно и точка. И заночевать может-на кухне диван свободный.
+5
-2
+3
Этот накормит так, что потом как
Винни - Пух из дверей выйти не сможешь. Опасно
+3
-3
0
Как говориться : "с кем поведёшься........."😂.
0
0
0
Гарет Бейл предложил Мбаппе сыграть в гольф.
0
0
0
Я захотел устроить бал
И я гостей к себе позвал.
Купил муку, купил творог,
Испек рассыпчатый пирог.
Пирог, ножи и вилки тут.
Но что-то гости не идут.
Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек откусил.
Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту съел.
Когда же гости подошли,
То даже крошки не нашли.
0
0
0
Ну и конечно же угощу разными бургерами—добавил Азар
0
0
0
Не ходи туда, Килиан)
Этот дядька хорошему не научит, всё хорошее он в Англии оставил)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий