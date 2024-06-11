Азар пригласил Мбаппе в гости: «Устроим барбекю в бельгийском стиле. Он может пожить у нас, если не найдет дом сразу»

Эден Азар пригласил Килиана Мбаппе в гости.

Французский нападающий перешел в « » 3 июня.

«Мы собираемся поприветствовать его, устроив барбекю в бельгийском стиле. Что, если он не найдет дом сразу? Дома есть комната, он может заселиться, без проблем», – сказал бывший полузащитник мадридской команды в эфире TF1.