Азар пригласил Мбаппе в гости: «Устроим барбекю в бельгийском стиле. Он может пожить у нас, если не найдет дом сразу»
Эден Азар пригласил Килиана Мбаппе в гости.
Французский нападающий перешел в «Реал» 3 июня.
«Мы собираемся поприветствовать его, устроив барбекю в бельгийском стиле. Что, если он не найдет дом сразу? Дома есть комната, он может заселиться, без проблем», – сказал бывший полузащитник мадридской команды в эфире TF1.
Винни - Пух из дверей выйти не сможешь. Опасно
И я гостей к себе позвал.
Купил муку, купил творог,
Испек рассыпчатый пирог.
Пирог, ножи и вилки тут.
Но что-то гости не идут.
Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек откусил.
Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту съел.
Когда же гости подошли,
То даже крошки не нашли.
Этот дядька хорошему не научит, всё хорошее он в Англии оставил)