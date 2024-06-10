Гендиректор «Шахтера» о нежелании «Тоттенхэма» платить за Соломона: «Они воспользовались конфликтом. Ведут себя как грабитель на дороге, бесплатно подписав игрока, который стоит 25 млн евро»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Тоттенхэм Сергей Палкин Политика Манор Соломон деньги Футбол

Гендиректор «Шахтера» выразил недовольство действиями «Тоттенхэма».

Ранее вингер сборной Израиля Манор Соломон перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, воспользовавшись разрешением ФИФА и приостановив контракт с «Шахтером». Соглашение Соломона с украинским клубом было действительно до конца декабря 2023 года.

«Шахтер» почти год вел переговоры со «шпорами» в расчете получить компенсацию, однако ничего не добился и собирается обратиться в суд.

«Я плохо отношусь к «Тоттенхэму». Не могу поверить, что клуб с такой богатой историей – не только европейского, но и мирового уровня – может себя так вести. Считаю такое поведение недопустимым. Они воспользовались конфликтом (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – Sports).

Может, я бы смог понять, если бы речь шла о маленьком и небогатом клубе, но «Тоттенхэм»? «Тоттенхэм». Как это возможно?

Очень странно, что все говорят, будто мы единая футбольная семья, когда один из топовых клубов подписывает игрока бесплатно, хотя рыночная стоимость этого футболиста достигает 25 млн евро. Мы вкладывались в этого игрока и развивали его для того, чтобы он столько стоил.

Я даже сказал «Тоттенхэму»: «Ребята, мне не нужны деньги за него сейчас, давайте договоримся о сумме от перепродажи, о 30 или 40 процентах. Этого было бы достаточно». Но они ответили: «Нет, мы не можем на такое согласиться. Мы дадим вам 10 процентов». Я сказал: «Ребята, это несерьезно».

10 процентов – это неуважение. Вы ведете себя так, будто вы не часть футбольной семьи. Вы ведете себя как грабитель на дороге. Это неправильно. Поэтому посмотрим, какими будут дальнейшие шаги.

Мы остановили все переговоры с «Тоттенхэмом». Мы сосредоточены на деле против «Лиона» (Матеус Тете перешел во французский клуб на правах аренды в марте 2022 года, а затем присоединился к «Лестеру», за что «Лион» получил компенсацию – Sports), посмотрим на результаты и решим, как поступить в отношении «Тоттенхэма», – сказал Сергей Палкин.

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16 комментариев
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Странно просить от Леви оплату за Соломона
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0
+30
Ну все правильно, брали то у Шахтера одного, а тут какие то поляки просят деньги им за этого человечка перечислить
+10
-3
+7
Ответ fc_champion
Странно просить от Леви оплату за Соломона
Этот коммент должен быть в подборке))/
+6
0
+6
Да кому вы нужны ахаха,вам весь мир в лице Боули отдал за Мудрика 80,тут и за Соломона,за Тете и за днаря этого Мудрика
+9
-4
+5
Ну с этими разрешениями о приостановке контрактов и переходами ФИФА конечно наворотили делов. И ящик пандоры открыли.
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Ответ fc_champion
Странно просить от Леви оплату за Соломона
Кровинушка)
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Даже уже какого Шахтера не пишут)
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У них блокируют переводы в Донецк.)
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Удивительно если Леви вообще трубку взял
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Вы ведь тоже называетесь Шахтёром Донецким,не имея не чего уже с Донецком общего.
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Побудьте в шкуре Россиян
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Ответ Adamdfdgds
"Не могу поверить, что клуб с такой богатой историей..." Ты точно говоришь о Тоттенхэме?
Тоттенхэм-3 Еврокубка, Арсенал-1
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