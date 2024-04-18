Гендиректор «Шахтера» о Мудрике: «Топовый, уникальный футболист. Тренерам «Челси» нужно научиться использовать его, а партнерам – играть с ним»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Сергей Палкин Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Сергей Палкин считает, что в «Челси» неудачно используют Михаила Мудрика.

«Миша – топовый европейский игрок, уникальный футболист. Я считаю, что тренерам [«Челси»] нужно научиться использовать его, а его партнерам – играть с ним. Когда я смотрю матчи «Челси», вижу, что почти все атаки проходят по правому, а не по левому флангу.

В нашем клубе мы поняли его сильные стороны и призвали наших игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров, от того, как они будут с ним обращаться и учить его. Он еще молод.

Они должны лично общаться с ним, чтобы показать ему его слабые стороны и поощрять его сильные. Он будет играть на высшем уровне европейского футбола», – сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью The Standard.

В этом сезоне АПЛ у Мудрика 25 игр, 4 гола и 2 голевые передачи. Его статистика представлена здесь.

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58 комментариев
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Это Палмер должен научиться играть с Мудриком? Или Энцо? Или Тиаго? Совсем уже поехавший)
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У украинцев как всегда, виноват кто угодно, только не они сами.
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А-а, то есть это вся структура Челси - шлак, а Мудрик - топище? Ну да, смысл в этих словах есть))
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Нужно строить игру вокруг этой легенды футбола, несомненно
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Ответ Детрит
А-а, то есть это вся структура Челси - шлак, а Мудрик - топище? Ну да, смысл в этих словах есть))
Да ты не понимаешь, как и тренеры Челси 😅
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0
+10
Остапа понесло… Еще немного и он выйдет на уровень сестры Роналду.
+11
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Да что молодой и перспективный это понятно. Но не должен на столько сырой материал стоить столько денег!
+9
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+7
Как же Челси повезло. Походу взяли не раскрученного Месси
+8
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В нашем клубе мы поняли его сильные стороны и призвали наших игроков использовать его по максимуму.
--------------------------------------
Поэтому он в твоём клубе провел около 40 матчей за 3 сезона?
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Вся рота (ФК Челси) шагает не в ногу, только поручик Мудрик, суперталант и гений футбола, шагает в ногу.
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В Челси только Мудрик - Д’Артаньян, а остальные, сами знаете кто.
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- Тренеры Челси, идите учитесь!!!
Мудрик вон как в чемпионате Украины играл, а вы в Англии его не можете правильно использовать…
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сказал человек, в чьей команде этот же Мудрик провел столько же матчей сколько в этом сезоне в Челси)
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да что молодой и перспективный это понятно. Но не должен на столько сырой материал стоить столько денег!
Таких молодых и перспективных тысячи
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Ответ MstAndreev
Это Палмер должен научиться играть с Мудриком? Или Энцо? Или Тиаго? Совсем уже поехавший)
Праймовый Азар из прошлого должен изобрести машину времени и слетать на пару уроков к великому Михайло🥸
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Палкин ты бронь от могилизации получил? А то с твоей фамилией любовь к украине тока на фронте можно доказать.
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Ответ Алексей Гусев
В нашем клубе мы поняли его сильные стороны и призвали наших игроков использовать его по максимуму. -------------------------------------- Поэтому он в твоём клубе провел около 40 матчей за 3 сезона?
Берегли походу
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Ответ гилберт
Раз в год и Палкин стреляет.
в сартире деревянном(простите)
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Сколько лет этот супер талант в Челси сидит, 2 сезона почти и никакого толку.
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Сергей Палкин считает, что в АПЛ должны сделать квадратный мяч, специально для Мудрика.
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а болельщикам научиться болеть за него
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Просто шахтёр настолько слабый, что мудрик на их фоне хороший футболист
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Ну да,проще свалить все на тренеров а не на то что уровень игрока посредственный.
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Тренер Шахтёра: Миша - топовый, может и за пивом сбегать, и кружку подержать.
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Ответ Spartakus1984
Так играл,что в донной лиге забил лишь 9 голов.
Я тебе больше скажу, за него отстегнули минимум 70млн фунтов или евро, а он к тому моменту на взрослом уровне и 50 матчей не отыграл !!!
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Сергей Палкин: «я считаю что футбольному мячу нужно научиться изменять свою круглую форму что бы мяч лип лучше к ноге Миши, а так же воротам нужно научиться быть шире что бы чаще пропускать от Мудрика.»
Столько ажиотажа около него, но опять же чем он лучше 80 процентов вингеров АПЛ? Ничем)
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Ответ Chistian Jadson
- Тренеры Челси, идите учитесь!!! Мудрик вон как в чемпионате Украины играл, а вы в Англии его не можете правильно использовать…
Так играл,что в донной лиге забил лишь 9 голов.
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Ну что же, надо менять игроков и тренеров, раз Мудрик не раскрывается свою «уникальность» . Тодд, расчехляй кошелек
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А ему - играть в футбол с уровнем сопротивления выше защиты в УПЛ.
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Ответ Глебиньо
Жить то можно,назад в каменный век не особо хочется.Все твои регистрации,в том числе и на спортсе-по 3.14 пойдут.
Нет, не все далеко)
Зарегаюсь ещё раз, не проблема

Каменным веком и не пахнет.
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