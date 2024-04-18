Гендиректор «Шахтера» о Мудрике: «Топовый, уникальный футболист. Тренерам «Челси» нужно научиться использовать его, а партнерам – играть с ним»

Сергей Палкин считает, что в «Челси» неудачно используют Михаила Мудрика.

«Миша – топовый европейский игрок, уникальный футболист. Я считаю, что тренерам [«Челси»] нужно научиться использовать его, а его партнерам – играть с ним. Когда я смотрю матчи « », вижу, что почти все атаки проходят по правому, а не по левому флангу.

В нашем клубе мы поняли его сильные стороны и призвали наших игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров, от того, как они будут с ним обращаться и учить его. Он еще молод.

Они должны лично общаться с ним, чтобы показать ему его слабые стороны и поощрять его сильные. Он будет играть на высшем уровне европейского футбола», – сказал генеральный директор «Шахтера» в интервью The Standard.

В этом сезоне АПЛ у 25 игр, 4 гола и 2 голевые передачи. Его статистика представлена здесь.

Гендиректор «Шахтера»: «Судаков станет одним из лучших хавбеков мира. Он перейдет в один из ведущих клубов летом, из АПЛ будет особый интерес»