Гендиректор «Шахтера» о Мудрике: «Топовый, уникальный футболист. Тренерам «Челси» нужно научиться использовать его, а партнерам – играть с ним»
Сергей Палкин считает, что в «Челси» неудачно используют Михаила Мудрика.
«Миша – топовый европейский игрок, уникальный футболист. Я считаю, что тренерам [«Челси»] нужно научиться использовать его, а его партнерам – играть с ним. Когда я смотрю матчи «Челси», вижу, что почти все атаки проходят по правому, а не по левому флангу.
В нашем клубе мы поняли его сильные стороны и призвали наших игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров, от того, как они будут с ним обращаться и учить его. Он еще молод.
Они должны лично общаться с ним, чтобы показать ему его слабые стороны и поощрять его сильные. Он будет играть на высшем уровне европейского футбола», – сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью The Standard.
В этом сезоне АПЛ у Мудрика 25 игр, 4 гола и 2 голевые передачи. Его статистика представлена здесь.
Гендиректор «Шахтера»: «Судаков станет одним из лучших хавбеков мира. Он перейдет в один из ведущих клубов летом, из АПЛ будет особый интерес»
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Поэтому он в твоём клубе провел около 40 матчей за 3 сезона?
Мудрик вон как в чемпионате Украины играл, а вы в Англии его не можете правильно использовать…
Столько ажиотажа около него, но опять же чем он лучше 80 процентов вингеров АПЛ? Ничем)
Зарегаюсь ещё раз, не проблема
Каменным веком и не пахнет.