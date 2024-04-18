Гендиректор «Шахтера»: «Судаков станет одним из лучших хавбеков мира. Он перейдет в один из ведущих клубов летом, из АПЛ будет особый интерес»
Гендиректор «Шахтера» уверен, что Георгий Судаков перейдет в топ-клуб этим летом.
«Этим летом у него есть серьезные шансы перейти в один из больших клубов. У нас были контакты, некоторые из клубов не ведут с нами прямых переговоров, но оценивают ситуацию. Этим летом он определенно перейдет в один из ведущих европейских клубов. Я был на матче «Челси» с «Эвертоном» в понедельник, многие спрашивали меня о Судакове.
В январе я сказал «Наполи», что они могут подписать его за 50 миллионов евро и бонусы. Они предложили 40 миллионов евро, но я сказал им, что они либо закроют сделку сейчас, либо упустят этот уникальный шанс. Теперь [мы потребуем] не 50 миллионов евро.
У них не было бы шанса подписать его сейчас, потому что за ним следит гораздо больше команд. Особенный интерес будут проявлять клубы АПЛ. Я думаю, он станет одним из лучших полузащитников Европы и мира», – приводит слова Сергея Палкина Evening Standard.
21-летний полузащитник забил 3 гола и отдал один результативный пас в этом сезоне чемпионата Украины. Так же у него по одному голу в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Статистика Судакова – здесь.
но одноклеточные вроде тебя продолжают кукарекать про паспорт))
Один вытащил Реал в 1/2 ЛЧ
Второй лидер бомбардиров Ла Лиги
Третий с Палмером тащит мертвый Челси
Головин еще как-то , остальное ужас