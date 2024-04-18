Гендиректор «Шахтера»: «Судаков станет одним из лучших хавбеков мира. Он перейдет в один из ведущих клубов летом, из АПЛ будет особый интерес»

Гендиректор «Шахтера» уверен, что Георгий Судаков перейдет в топ-клуб этим летом.

«Этим летом у него есть серьезные шансы перейти в один из больших клубов. У нас были контакты, некоторые из клубов не ведут с нами прямых переговоров, но оценивают ситуацию. Этим летом он определенно перейдет в один из ведущих европейских клубов. Я был на матче «Челси» с «Эвертоном» в понедельник, многие спрашивали меня о .

В январе я сказал « », что они могут подписать его за 50 миллионов евро и бонусы. Они предложили 40 миллионов евро, но я сказал им, что они либо закроют сделку сейчас, либо упустят этот уникальный шанс. Теперь [мы потребуем] не 50 миллионов евро.

У них не было бы шанса подписать его сейчас, потому что за ним следит гораздо больше команд. Особенный интерес будут проявлять клубы . Я думаю, он станет одним из лучших полузащитников Европы и мира», – приводит слова Сергея Палкина Evening Standard.

21-летний полузащитник забил 3 гола и отдал один результативный пас в этом сезоне чемпионата Украины. Так же у него по одному голу в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Статистика Судакова – здесь.