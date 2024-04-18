Гендиректор «Шахтера»: «Судаков станет одним из лучших хавбеков мира. Он перейдет в один из ведущих клубов летом, из АПЛ будет особый интерес»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Сергей Палкин Георгий Судаков Михаил Мудрик Футбол

Гендиректор «Шахтера» уверен, что Георгий Судаков перейдет в топ-клуб этим летом.

«Этим летом у него есть серьезные шансы перейти в один из больших клубов. У нас были контакты, некоторые из клубов не ведут с нами прямых переговоров, но оценивают ситуацию. Этим летом он определенно перейдет в один из ведущих европейских клубов. Я был на матче «Челси» с «Эвертоном» в понедельник, многие спрашивали меня о Судакове.

В январе я сказал «Наполи», что они могут подписать его за 50 миллионов евро и бонусы. Они предложили 40 миллионов евро, но я сказал им, что они либо закроют сделку сейчас, либо упустят этот уникальный шанс. Теперь [мы потребуем] не 50 миллионов евро.

У них не было бы шанса подписать его сейчас, потому что за ним следит гораздо больше команд. Особенный интерес будут проявлять клубы АПЛ. Я думаю, он станет одним из лучших полузащитников Европы и мира», – приводит слова Сергея Палкина Evening Standard.

21-летний полузащитник забил 3 гола и отдал один результативный пас в этом сезоне чемпионата Украины. Так же у него по одному голу в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Статистика Судакова – здесь.

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73 комментария
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Опять АПЛ:) Остальные за украинский паспорт не хотят доплачивать?
+58
-21
+37
Шахтер опять пытается сплавить среднего игрока как топа и запрашивает оверпрайс, Челси - твой ход!! Мудрику то скучно там
+40
-12
+28
Ответ Ваня Аналитик
на Украине растут футболисты, а у нас - нет...в чем тут дело...
Луше пусть у нас ученые и конструкторы растут. От них толку для общества на порядки больше чем от футболистов.
+23
-2
+21
Ответ Groznyi2024
Опять АПЛ:) Остальные за украинский паспорт не хотят доплачивать?
В Жироне 2 украинца. И?
+27
-14
+13
Как и Мудрик ))) ну а если кроме шуток , у укр сильное поколение растет конечно …
+24
-12
+12
Такой же как Мудрик?В Шахтере научились впаривать украинских игроков в богатую АПЛ)).
+17
-7
+10
От создателя «Мудрик выиграет золотой мяч» :)))
+9
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+8
Ответ A1190
Шахтер опять пытается сплавить среднего игрока как топа и запрашивает оверпрайс, Челси - твой ход!! Мудрику то скучно там
Судаков гораздо талантливее Мудрика, в ЛЧ прекрасно зажигал.
+13
-6
+7
Ответ Дядя ТУРА
В Жироне 2 украинца. И?
Жирона - дочерняя лавочка Сити. Менеджмент и владельцы изначальных активов - одни, уши торчат из АПЛ, так как основная ставка у них именно там. Ты сам себя закопал этой попыткой сумничать.
+13
-6
+7
Ответ Romano1985
Как и Мудрик ))) ну а если кроме шуток , у укр сильное поколение растет конечно …
Посмотрим как сборная сыграет на Евро с этим поколением.
+10
-5
+5
Ответ Romano1985
Как и Мудрик ))) ну а если кроме шуток , у укр сильное поколение растет конечно …
Поколение хорошее, но будет ли толк. У меня всегда пример сербов. Хороший состав, но постоянные неудачи.
+5
0
+5
Ответ Groznyi2024
Опять АПЛ:) Остальные за украинский паспорт не хотят доплачивать?
Это 228-й пакет помощи, так пэрэможэмо🙏
+21
-16
+5
Ответ Groznyi2024
Опять АПЛ:) Остальные за украинский паспорт не хотят доплачивать?
Так в Испании Довбик и Цыганков играют.
+6
-1
+5
Ответ Дядя ТУРА
В Жироне 2 украинца. И?
В Реале еще есть один)
+3
0
+3
Ответ Моё Моя
Ну, хз. Смотрел матчи в ЛЧ. Мудрик посильнее смотрелся.
Не особо он хорош был, будем объективны. Больше на уровне Украины выстрелил.
+4
-1
+3
Ответ Моё Моя
Ну, хз. Смотрел матчи в ЛЧ. Мудрик посильнее смотрелся.
Мудрик технарь, Судаков ведёт игру
+4
-1
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Судаков гораздо талантливее Мудрика, в ЛЧ прекрасно зажигал.
Так а разве Мудрик не "зажигал"
+3
0
+3
Очередной, среднего уровня баобаб, которого Шахтар (N), пытается обманом впарить тупым англичанам. Ну сколько уже англы покупали всякого хлама из Шахтаря и всё на те же грабли. То ли Ахметка кому-то обещает, что купит очередную виллу в Англии у кого-то, если возьмут очередное дерево? Или что ещё? Как можно каждый раз обманывать самих себя? Имею ввиду англичан.
+7
-4
+3
Ответ Demedieu
Не могу понять почему европейские клубы покупают хохлов за 100 миллионов, за 50 млн. Хотя видно, что игроки уровня нашего Захаряна или Миранчука, которых за такие деньги не покупали. У того же судакова 3+1 по гол пас в чемпе украины , что за стата для атакующего полузащитника? Короче благотворительность какая-то
Надбавка за гидность
+3
-1
+2
Не знаю хороший он игрок или нет, не видел. Но то что Шахтер сможет дорого продать не сомневаюсь.
+2
0
+2
Ответ Groznyi2024
Опять АПЛ:) Остальные за украинский паспорт не хотят доплачивать?
потому что для английских клубов 50 за игрока — это бумага, а для итальянских и испанских неподъемные бабки

но одноклеточные вроде тебя продолжают кукарекать про паспорт))
+5
-3
+2
Ответ Slavnov
Кто эти ноунеймы, с мертвой статистикой,в мертвом чемп украины, которых покупают за такие деньги, реальная стоимость ну 15,ребята то вроде талантливые,как это работает...
Агенты и селекционеры дураки
Один вытащил Реал в 1/2 ЛЧ
Второй лидер бомбардиров Ла Лиги
Третий с Палмером тащит мертвый Челси
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Поедет в Ливерпуль вместо Эндо, если клубы летом сойдутся в цене. Желание у мерсисайда есть более чем конкретное
Они же разные по позициям, Эндо чистый разрушитель без созидания практически
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
Посмотрим как сборная сыграет на Евро с этим поколением.
Три года назад вышло неплохо
+1
0
+1
Ответ fc2x5ds9t2
Сейчас Головин разве что будет усилением для Украины , ну и Миранчука на лавку
Для какой ещё Украины? Никакой Украины не будет. Будет Россия и будет санитарная зона от Винницы до Кракова. За сборную санитарной зоны будет выступать Роман Зозуля. А все остальные: Лунин, Судаков, Мудрик и пр. - за нас.
+3
-2
+1
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Хороший игрок. Все смотрят на стату,может она не великая,но играет он очень круто. Я смотрел несколько матчей сборной Украины и он там лучшим был. Толковый,с техникой
дальний пас у него крутой
+1
0
+1
Ответ Demedieu
Не могу понять почему европейские клубы покупают хохлов за 100 миллионов, за 50 млн. Хотя видно, что игроки уровня нашего Захаряна или Миранчука, которых за такие деньги не покупали. У того же судакова 3+1 по гол пас в чемпе украины , что за стата для атакующего полузащитника? Короче благотворительность какая-то
Захарян или Головин и рядом не стоят с Мудриком , Судаковым , Луниным , Зинченко, Трубиным или Забарным
Головин еще как-то , остальное ужас
0
0
0
Ответ ta-tosha
Поедет в Ливерпуль вместо Эндо, если клубы летом сойдутся в цене. Желание у мерсисайда есть более чем конкретное
да не, в Ливере есть Мак на эту позицию
0
0
0
Ответ fc2x5ds9t2
А что … машины Китайские , Веста превратилась в автотаз ! Самолеты не строятся , даже арматы лишь на парадах ! Все советское считай просрали
И едим траву, вы совершенно правы
0
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Ответ deadjoker
Да да, и микроволновки тоже давно закончились.
А что … машины Китайские , Веста превратилась в автотаз ! Самолеты не строятся , даже арматы лишь на парадах ! Все советское считай просрали
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