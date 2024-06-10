Мерсон назвал Англию главным фаворитом Евро-2024. Франция и Германия – в топ-3, Португалия – 4-я, Италия – 5-я

Пол Мерсон считает сборную Англии главным фаворитом на Евро-2024.

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии назвал топ-5 команд, которые, по его мнению, могут одержать поеду на чемпионате Европы.

Мерсон выделил Англию и Францию по силе состава и написал, что если команды встретятся на стадии четвертьфинала, то сборная, которая выиграет матч, победит и на Евро.

Германия заслужила третье место в списке, поскольку команда будет играть дома, что может послужить дополнительным мотивационным фактором.

Португалию Мерсон считает опытной и сыгранной командой. Италия, по его мнению, сильна в обороне и может достойно выступить на турнире, не имея суперзвезд в составе.

включил в свой список следующие сборные:

1. Англия.

2. Франция.

3. Германия.

4. Португалия.

5. Италия.

Мерсон о Евро-2024: «Лучшая возможность Англии. Наши игроки – лучшие в мире на своих позициях. Испания, Италия и Германии не наполнены футболистами мирового класса»