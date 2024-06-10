Мерсон назвал Англию главным фаворитом Евро-2024. Франция и Германия – в топ-3, Португалия – 4-я, Италия – 5-я
Пол Мерсон считает сборную Англии главным фаворитом на Евро-2024.
Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии назвал топ-5 команд, которые, по его мнению, могут одержать поеду на чемпионате Европы.
Мерсон выделил Англию и Францию по силе состава и написал, что если команды встретятся на стадии четвертьфинала, то сборная, которая выиграет матч, победит и на Евро.
Германия заслужила третье место в списке, поскольку команда будет играть дома, что может послужить дополнительным мотивационным фактором.
Португалию Мерсон считает опытной и сыгранной командой. Италия, по его мнению, сильна в обороне и может достойно выступить на турнире, не имея суперзвезд в составе.
Пол Мерсон включил в свой список следующие сборные:
1. Англия.
2. Франция.
3. Германия.
4. Португалия.
5. Италия.
Мерсон о Евро-2024: «Лучшая возможность Англии. Наши игроки – лучшие в мире на своих позициях. Испания, Италия и Германии не наполнены футболистами мирового класса»
из остальных жду сюрприза от Хорватии,Дании,Украины(но конечно не победы на турнире)