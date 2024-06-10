Мерсон назвал Англию главным фаворитом Евро-2024. Франция и Германия – в топ-3, Португалия – 4-я, Италия – 5-я

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Пол Мерсон считает сборную Англии главным фаворитом на Евро-2024.

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии назвал топ-5 команд, которые, по его мнению, могут одержать поеду на чемпионате Европы.

Мерсон выделил Англию и Францию по силе состава и написал, что если команды встретятся на стадии четвертьфинала, то сборная, которая выиграет матч, победит и на Евро. 

Германия заслужила третье место в списке, поскольку команда будет играть дома, что может послужить дополнительным мотивационным фактором. 

Португалию Мерсон считает опытной и сыгранной командой. Италия, по его мнению, сильна в обороне и может достойно выступить на турнире, не имея суперзвезд в составе. 

Пол Мерсон включил в свой список следующие сборные: 

1. Англия. 

2. Франция. 

3. Германия. 

4. Португалия. 

5. Италия. 

Мерсон о Евро-2024: «Лучшая возможность Англии. Наши игроки – лучшие в мире на своих позициях. Испания, Италия и Германии не наполнены футболистами мирового класса»

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2 комментария
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С французами и немцами надо считаться, думаю. А может и кто-то не из фаворитов выстрелит)
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из фаворитов ставлю так-Франция,Англия,Португалия,Испания,Германия,Италия,Голландия,Бельгия
из остальных жду сюрприза от Хорватии,Дании,Украины(но конечно не победы на турнире)
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