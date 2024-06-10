Шченсны согласился заключить с «Аль-Насром» контракт на 2 года. Зарплата – 19 млн евро

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Войчех Шченсны деньги Футбол

Войчех Шченсны готов переехать в Саудовскую Аравию.

The Athletic утверждает, что голкипер «Ювентуса» дал принципиальное согласие на переход в «Аль-Наср». Он заключит контракт на два сезона, зарплата – около 19 млн евро в год.

Если клубам удастся договориться о сумме трансфера, сделку закроют до начала чемпионата Европы.

Поляк выступает за «Ювентус» с 2017 года. Его статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Молодец, доп 8 лямов выбил за один отказ, схема рабочая с этими нуворишами🙏
+34
0
+34
Отличная новость для болельщиков Юве
+21
0
+21
Дембельский аккорд, хорошее пополнение счета к пенсии
+8
0
+8
Ответ fistab
Хотелось бы получить миллионов 20 за него, у них деньги есть.
Его цена 6 миллионов. Саудиты как раз обычно не переплачивают за трансфер
+5
0
+5
Хотелось бы получить миллионов 20 за него, у них деньги есть.
+5
-1
+4
Спасибо за все, но последние сезоны много косячил, вспомнив арсенальское прошлое.
+3
0
+3
Джунтоли гений
+3
0
+3
Ответ Islam Gasanov
Отличная новость для болельщиков Юве
Однозначно трансфер усилит Ювентус
Не понимаю как клуб с такими амбициями столько лет держал этого середняка
+7
-4
+3
Ура! наконец - то это недоразумение покидает клуб
+2
0
+2
Нормально так поляу разводит шейхов. В Ювентусе он 6,5 получал, да и это, полгода руку на сердце, было чрезмерно, а тут 19.
НУ а Ювентус ничего не потеряет, только ведомость разгрузит. Возьмут условного Ди Грегорио с такой же надёжностью на ЗП в 2 раза меньше
+2
0
+2
Ответ fistab
Хотелось бы получить миллионов 20 за него, у них деньги есть.
и 10 не дадут
+1
0
+1
Джунтоли 🔥🔥🔥
- Погба
- Аллегри
- Шченсны

Кучу бабла клубу сэкономил.
+1
0
+1
Авейру собирает весь сброд.. 🤭🤣
+1
0
+1
поляк не больших задач, плохой трансфер для альнасры
+1
0
+1
Уговорили, черти языкастые.
+1
0
+1
ну вот, отлично, теперь и в команде Роналду будет хороший стабильный вратарь. Нужен еще полузащитник хороший.
+2
-1
+1
Отличная новость! Одна проблема решена, теперь нужен классный защитник.
+1
-1
0
Лучшие годы позади. Можно еще подзаработать в конце карьеры.
0
0
0
Для Юве это, безусловно, отличная новость. Одного не могу понять - саудиты обычно тащат к себе либо звёзд, либо топов, либо крепкого европейского уровня игроков, так зачем им Щченсны?
0
0
0
С глаз долой из сердца вон , удачи ему . Скучать не будем
0
0
0
Отличное усиление.
0
0
0
Не может быть‼️ Пусть это окажется правдой, и этот ублюдок до начала Евро уже покинет Юве.
0
0
0
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Молодец, доп 8 лямов выбил за один отказ, схема рабочая с этими нуворишами🙏
А что там с лимитом у них в Лиге ?
0
0
0
Наверное Роналду трансферу поспособствовал. Он не хотел ни из Юве уходить ни ехать в Аравию. Но для клуба это нужно было.
0
0
0
Ответ kaka10
Однозначно трансфер усилит Ювентус Не понимаю как клуб с такими амбициями столько лет держал этого середняка
Аллегри так пожелал.
0
0
0
Ответ fistab
Хотелось бы получить миллионов 20 за него, у них деньги есть.
1 год контракт, 34 года, не самый медийный. Думаю лямов 10 уже хорошо будет.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий