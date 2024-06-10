Шченсны согласился заключить с «Аль-Насром» контракт на 2 года. Зарплата – 19 млн евро

Войчех Шченсны готов переехать в Саудовскую Аравию.

The Athletic утверждает, что голкипер « » дал принципиальное согласие на переход в « ». Он заключит контракт на два сезона, зарплата – около 19 млн евро в год.

Если клубам удастся договориться о сумме трансфера, сделку закроют до начала чемпионата Европы.

Поляк выступает за «Ювентус» с 2017 года. Его статистику можно изучить здесь.