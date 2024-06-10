Шченсны согласился заключить с «Аль-Насром» контракт на 2 года. Зарплата – 19 млн евро
Войчех Шченсны готов переехать в Саудовскую Аравию.
The Athletic утверждает, что голкипер «Ювентуса» дал принципиальное согласие на переход в «Аль-Наср». Он заключит контракт на два сезона, зарплата – около 19 млн евро в год.
Если клубам удастся договориться о сумме трансфера, сделку закроют до начала чемпионата Европы.
Поляк выступает за «Ювентус» с 2017 года. Его статистику можно изучить здесь.
Не понимаю как клуб с такими амбициями столько лет держал этого середняка
НУ а Ювентус ничего не потеряет, только ведомость разгрузит. Возьмут условного Ди Грегорио с такой же надёжностью на ЗП в 2 раза меньше
- Погба
- Аллегри
- Шченсны
Кучу бабла клубу сэкономил.