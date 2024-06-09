Феликс о разнице между Хави и Симеоне: «Хави ближе к людям и заботится об игроках»
Жоау Феликс рассказал, в чем разница между Хави и Диего Симеоне.
«Хави ближе к людям, в нем больше человеческого, он заботится об игроках.
Хави лучше справляется с тем, чтобы быть ближе к людям», – отметил полузащитник, арендованный «Барселоной» у «Атлетико», в интервью Nude Project.
Сомневаюсь, что дело в этом. Просто Симеоне нужны работяги, а не пижоны. Говорили, что Феликсу мешает автобусный стиль и вот в атакующей барсе он расцветёт. Вот только статистика там у него такая как и в Атлетико. Так что дело тут в Феликсе. Да и человеческие качества Жоау вызывают сомнения, учитывая, как он праздновал гол в ворота Атлетико, не смотря на то что ещё может к ним вернуться.