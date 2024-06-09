Феликс о разнице между Хави и Симеоне: «Хави ближе к людям и заботится об игроках»

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Жоау Феликс рассказал, в чем разница между Хави и Диего Симеоне.

«Хави ближе к людям, в нем больше человеческого, он заботится об игроках.

Хави лучше справляется с тем, чтобы быть ближе к людям», – отметил полузащитник, арендованный «Барселоной» у «Атлетико», в интервью Nude Project.

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21 комментарий
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Феликс просто мягкотелая няшка поэтому ему и подходит больше Хави, а Симеоне это гангстер альфасамец которому в команде нужны настоящие Bad Boys 😎😁
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Столько сезонов с этим Феликсом нянькаются топ-клубы, а ему всё заботы не хватает. Бедняжка. Тут не заботы, а Магата на них не хватает.
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Болтушка))) кто тянет тебя за язык? Всё таки АМ твой клуб
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Ответ СД18
По этому его любимый игрок - розовый Гризман)))
Гризман как О’Мейли из юфс, может и с розовыми волосами, но боец
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Ответ Папа Футбола
Феликс просто мягкотелая няшка поэтому ему и подходит больше Хави, а Симеоне это гангстер альфасамец которому в команде нужны настоящие Bad Boys 😎😁
Гризманн прям настоящий bad boys конечно.
Сомневаюсь, что дело в этом. Просто Симеоне нужны работяги, а не пижоны. Говорили, что Феликсу мешает автобусный стиль и вот в атакующей барсе он расцветёт. Вот только статистика там у него такая как и в Атлетико. Так что дело тут в Феликсе. Да и человеческие качества Жоау вызывают сомнения, учитывая, как он праздновал гол в ворота Атлетико, не смотря на то что ещё может к ним вернуться.
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...А Симеоне лучше тренирует и мотивирует.
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Дурачонок какой-то этот Феликс
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Ответ Idalgo
Цену надо сбить, бчк умоляет, все методы хороши
АМ надо его вернуть и сразу же отправит АМ-2 (вторую команду) до истечения контракта и всё
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Ответ Алиев Артур
Болтушка))) кто тянет тебя за язык? Всё таки АМ твой клуб
Цену надо сбить, бчк умоляет, все методы хороши
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Чоло дальше от людей... видимо поэтому целая плеяда игроков называют Симеоне лучшим тренером в их карьерах и имеют прекрасные отношения спустя годы)
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Он точно в Атлетико не вернётся значит , раз так заговорил
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Хави будет топ тренером со временем
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Кажись мне флик его скуколдит жестко, надеюсь не продлят аренду
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А Феликс выглядит клоуном, который по сравнению с Симеоне (да и вообще, с кем либо еще) не добился ни черта...
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Ответ Папа Футбола
Феликс просто мягкотелая няшка поэтому ему и подходит больше Хави, а Симеоне это гангстер альфасамец которому в команде нужны настоящие Bad Boys 😎😁
По этому его любимый игрок - розовый Гризман)))
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Зря
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Ответ Пинающий Достоинства
Гризман как О’Мейли из юфс, может и с розовыми волосами, но боец
Боец он в сборной и в Атлетико, в Барсе я бойца не увидел.
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Ответ СД18
Боец он в сборной и в Атлетико, в Барсе я бойца не увидел.
В Барсе он стоял в углу и махал полотенцем кое-кому
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А барсе даже не на что его выкупить)
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