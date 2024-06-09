Феликс о разнице между Хави и Симеоне: «Хави ближе к людям и заботится об игроках»

Жоау Феликс рассказал, в чем разница между Хави и Диего Симеоне.

« ближе к людям, в нем больше человеческого, он заботится об игроках.

Хави лучше справляется с тем, чтобы быть ближе к людям», – отметил полузащитник, арендованный «Барселоной» у « », в интервью Nude Project.